У Києві військовий розстріляв товаришів по службі, — ЗМІ (фото)

Повідомляється, що між військовими стався конфлікт, під час якого один із них використав табельну зброю.

У Києві військовий розстріляв двох товаришів по службі. Про це пише видання "Страна.ua" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, інцидент стався вночі 3 жовтня на вулиці Лаврська.

"Між військовослужбовцем ЗСУ Костянтином К. та двома іншими військовими виник конфлікт, під час якого К. зі свого табельного автомата розстріляв обох військових", — йдеться в повідомленні.

Після скоєного військовослужбовець намагався втекти, але за 2 години його затримали правоохоронці. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі".

Фокус звернувся до пресслужби Державного бюро розслідувань щодо розстрілу військовослужбовців. Там зауважили, що уточнюють обставини події.

Оновлено 11:56: в ДБР Фокусу повідомили, що вбивство військових буде розслідувати не Державне бюро розслідувань, а правоохоронні органи.

Правоохоронні органи поки офіційно не коментували інформацію щодо вбивства військовослужбовців в Києві.

Нагадаємо, що під окупованим Мелітополем нетверезий російський військовий розстріляв трьох патріотів із Чувашії.

Раніше повідомлялося, що один із командирів армії ЗС РФ розстріляв техніку й автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії.