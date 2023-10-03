"Іноагенти поширюють брехню": у розвідці Британії розповіли, як Кремль маніпулює росіянами (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення Росія розширила законодавство щодо "іноземних агентів". У результаті в Російській Федерації було суттєво звужено інформаційний простір, уточнили в британській розвідці.

У Російській Федерації намагаються маніпулювати громадською думкою росіян позначенням "іноземного агента". Про це повідомили в Міністерстві Великої Британії в Twitter.

Зазначили, що згідно з опитуванням Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ російською — ред.) влада РФ намагається маніпулювати громадською думкою за антизахідними та провоєнними наративами.

Зокрема, 26 вересня ВЦИОМ оприлюднив результати опитування щодо того, як росіяни ставляться до людей та організацій, зареєстрованих як "іноагенти". 61% опитаних вважають, що "іноземні агенти" є "зрадниками", які "поширюють брехню" про Російську Федерацію.

Крім цього, після початку повномасштабного вторгнення Росія розширила законодавство щодо "іноземних агентів".

"Заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, дедалі важче артикулювати будь-якою точкою зору, включно з інакомисленням щодо війни, яка відхиляється від офіційної інформації", — додали в британській розвідці.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що в Російській Федерації посилили цензуру, в результаті чого росіянам обмежили доступ до віртуальних приватних мереж (VPN). У британській розвідці вважають, що це зробили для того, аби громадяни РФ не мали можливостей читати альтернативні та об'єктивні міжнародні джерела новин.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 29 серпня розповіли, що Міністерство оборони Російської Федерації змінило стиль щоденних звітів, зокрема було скорочено кількість інформації про ситуації на фронті. Також оборонне відомство намагається цензурувати скарги військових, які перебувають на передовій.