ЗС РФ приварили двометровий "мангал" із гілками на старий танк Т-54Б (фото)

Величезна надбудова значно погіршує непомітність танку та ускладнює його маскування в посадці, але "козирок" має мету уберегти танк від ураження дронами-камікадзе.

В мережі опублікували відео російського танка Т-54, який їде десь на окупованій частині Україні. Примітним є величезний "мангал" над баштою. Про це повідомляє Forbes.

"Мангали" або "козирки" над баштами танків — це вимушений крок, який повʼязаний з все масовішим використанням дронів-камікадзе та FPB-дронів. Проте на російському Т-54 встановили дещо особливо величезне. За оцінками журналіста, висота "мангалу" складає близько 6 футів або 182 сантиметри. Окрім самої решітки, зверху додали гілок дерев, щоб машину було складніше виявити.

Примітним є те, що Т-54 виготовлявся з липня 1957 року по березень 1959. Тобто наймолодшій машині 64 роки. Танк має 100-мм гармату Д-10Т та бронювання до 200 міліметрів. Т-54 існує в декількох варіантах: базовий Т-54, Т-54А та Т-54Б. Зараз машину можна назвати безнадійно старою. Кремль почав використовувати старі Т-54/Т-55 з весни 2023 року. Часто їх відправляють без жодних модернізацій, бо втрати танків перевалили за 2000 тисячі.

Величезний "мангал" погіршує непомітність танку, а також ускладнює життя екіпажу, бо треба шукати посадку, яка дозволить помістити майже 4-метровий обʼєкт.

Нагадаємо, 22 серпня ЗС РФ видали знищення власного танку Т-90М "Прорив" за український М-55S.

14 вересня ЗСУ показали, як FPV-дрон знищив російський Т-72Б3 з "мангалом".