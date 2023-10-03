Японія нарощує м'язи: Імператорський флот готується до випробувань авіаносця з новими F-35B

Наступного року Японія створить ескадрилью з винищувачів F-35B, які базуватимуться на авіаносці JS Kaga. З цією метою на авіабазі Нютабару буде створено додаткову інфраструктуру.

Морські сили самооборони Японії готуються прийняти першу партію новітніх винищувачів F-35B для формування підрозділів, які здійснюватимуть авіаносні операції. У рамках підготовки до майбутніх навчань на авіаносці JS Kaga на початку цього року було встановлено нову носову частину для оптимізації льотних операцій F-35B. Про це 3 жовтня повідомили оглядачі британського Naval News.

"З огляду на те, що 2021 року на авіаносці JS Izumo вже було проведено перші випробування F-35B, для Японії настав час створити ключові підрозділи та об'єкти для підготовки до прибуття першої партії з 6 літаків F-35B до кінця 2024 року", — ідеться в повідомленні.

Для цього на авіабазі Нютабару чисельністю близько 110 осіб наступного року буде створено тимчасову ескадрилью. З цією метою база отримали відповідне фінансування в розмірі до $30 млн на будівництво нового центру управління повітряними операціями, нового ангара і нового складу постачання для F-35B.

Зазначається, що база була обрана з урахуванням можливості швидкого зльоту літаків для виходу у внутрішнє Японське море. При цьому сам авіаносець JS Kaga перебуває на військово-морській базі Куре в Хіросімі, тож, щойно корабель вийде з внутрішнього моря, F-35B у Нютабару зможуть швидко зустрітися з кораблем і вирушити до місця базування.

Крім того японці створюють абсолютно нову авіабазу на острові Магешима, яка слугуватиме як навчальним центром у мирний час, так і альтернативною базою у воєнний час або під час ліквідації наслідків стихійних лих. Будівництво триватиме близько 4 років. Крім звичайних аеродромних об'єктів, на базі буде створено імітаційний корабельний комплекс для F-35B, а кількість персоналу бази досягне 90 осіб.

Нагадаємо, Сполучені Штати разом з Японією, Філіппінами та Австралією готові патрулювати Південно-китайське море, на яке претендує Китай. З цього приводу висловилися китайські військові, які зазначили, що такі кроки призведуть до ескалації в регіоні.