Мобілізація в Україні: чи буде посилена і кого можуть призвати в жовтні

Від початку жовтня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров'я і не мають інших підстав для відстрочки служби.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна мобілізація, внаслідок чого військовозобов'язані особи піддаються мобілізації. Про це повідомляє в матеріалі видання "Еспресо".

Під терміном "загальна мобілізація" мається на увазі система оперативної мобілізації Збройних Сил, що охоплює всю територію України. Цей механізм дає змогу швидко збільшити чисельність військовослужбовців для забезпечення оборони країни і створити резерв із громадян, готових за потреби служити в армії.

Мобілізація в Україні сьогодні: кого можуть призвати вже в жовтні

Від початку жовтня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров'я і не мають інших підстав для відстрочки служби.

Військове керівництво країни зазначає, що насамперед для доукомлектації армії потрібні люди з бойовим досвідом — штурмовики, артилеристи тощо. Другорядно — фахівці з різних сфер: водії, IT-фахівці, зв'язківці. Адже мобілізаційні процеси здійснюються не тільки для бойових дій на фронті, а й для виконання різних завдань. Один із можливих напрямків служби в таких випадках — це робота в штабі. Це означає, що в армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Так, осінній мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо у них немає досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з воєнного обліку, проте визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним і не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

Добровільно прийняти рішення про вступ на військову службу можуть:

жінки віком до 60 років, придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби — на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, служитимуть за місцем проживання.

На початку вересня в парламенті було зареєстровано законопроєкт, що передбачає скасування права на відстрочку від військової служби для осіб, які здобувають вищу освіту і досягли віку старше 30 років. Запровадження такого рішення розглядається у світлі збільшення кількості чоловіків, які бажають здобути вищу освіту після початку повномасштабного вторгнення. Однак адвокати вказують на те, що це рішення, навіть у воєнний час, може суперечити нормам Конституції, пов'язаним із правом на освіту. Крім того, законопроєкт не може мати зворотної дії, а отже, не поширюватиметься на тих, хто вже перебуває в процесі навчання.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Ще однією зміною у вересні 2023 року став законопроєкт, поданий до Верховної Ради, який пов'язаний зі створенням електронного реєстру для військовозобов'язаних. Представники народних депутатів пропонують об'єднати всю доступну персональну та службову інформацію про військовозобов'язаних і резервістів у єдиний електронний реєстр і базу даних.

Тобто передати Міністерству оборони інформацію з державних реєстрів: МВС, Податкової служби, МОЗ, Держміграційної служби та інших відомств. Згідно з проектом закону, в автоматичному режимі військове відомство отримуватиме інформацію та особисті дані про українців 17-60 років. Включаючи номери телефонів, електронну пошту, відомості про сімейний стан, роботу військовозобов'язаних та інше.

Військовий облік жінок-медиків з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Однак у пресслужбі МОЗ пояснили, що взяття на облік у ТЦК не обов'язково передбачає їхню мобілізацію.

Такий облік дає змогу побачити об'єктивні резерви медичного персоналу та дозволяє визначити наявний медичний потенціал серед жінок і готовність їх допомагати в умовах воєнного стану. "Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі" , — зазначили у відомстві.

До того ж такі норми законодавчо закріплені ще в 1992 році ч. 11 ст. 1 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу". Жінки медичних професій підлягають військовому обліку, якщо вони відповідають віковим (до 60 років) і медичним (визначається ЛКК) критеріям проходження служби.

Однак роботодавці зобов'язані повідомити ТЦК СП про те, що співробітниця їхньої організації/установи має медичну освіту, але не перебуває на військовому обліку. Якщо жінка працює не за професійним фахом і не надавала роботодавцю документ про наявну медичну освіту, то, відповідно, ТЦК СП ця інформація не стане доступною жодним чином.

Хто не підлягає мобілізації через відстрочку

Список категорій людей, які мають право на відстрочку служби з серпня 2023 р., було розширено, і він включає:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами або організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з тяжкою хворобою, підтвердженою спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включно з опікунами, піклувальниками, усиновителями та прийомними батьками.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп і потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки та оборони.

Особи, які втратили (смерть/зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Цей список не є вичерпним і не охоплює всіх категорій та особливостей випадків тих, хто звільняється від мобілізації згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, юрист Михайло Лобунько повідомив, що представники військкоматів мають вручити повістку особисто в руки військовозобов'язаному. Адже передача повістки через родичів чи близьких вважається неналежним врученням і не несе жодних юридичних наслідків, якщо людина не прийде до ТЦК і СП.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що наразі мобілізують фахівців, які необхідні для ведення бою — фахівці з ремонту та обслуговування техніки, зв'язківці, медики, інженери.