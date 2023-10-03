Мобілізація в Україні: депутатка із ЗСУ назвала кроки, які покращать призов (відео)

Мобілізація 2023 року здатна заохотити людей добровільно вступати до лав армії, але для цього потрібно реалізувати певні заходи.

Добровільну мотивацію до мобілізації в Україні підвищить рішення щодо дозволу проходити службу в ЗСУ саме у тих підрозділах, в яких люди хотіли б це робити. Таку думку в інтервʼю Новини.LIVE висловила депутатка українського парламенту, яка служить в українському війську, Людмила Буймістер.

Варто покращити бойову підготовку особового складу та зробити її тривалішою. Вона вважає, що це суттєво дозволить покращити підготовку особового складу, оскільки люди отримають знання і навички, щоби вони не потрапляли у неочікувані для себе обставини.

Буймістер вважає, що у такому разі втрати будуть менші, а також зростатиме ефективність застосування сил та засобів. Сама загальна мобілізація в Україні зрештою стане простішою.

З її слів, якщо людям дозволити обирати підрозділи, де служать їхні друзі чи родичі, це вплине на сприйняття, яке буде позитивнішим. У такому разі вони вважатимуть, що їх не кинуть на погано сплановану операцію, де є відносно низький відсоток втрат та нормальний рівень матеріально-технічного забезпечення.

"Якщо б дозволили таке — багато людей пішло б", — припустила депутатка.

Підвищення зарплатні для військових, на її думку, навряд чи покращить мотивацію людини. Доплати за виконання бойових завдань є, їх не забирали. Зі слів Буймістер, краще не затримувати на кілька місяців ті виплати, які вже існують.

Нагадаємо, 2 жовтня у Верховній Раді запропонували зняти обмеження за віком для призову в армію. Умовами призову на військову службу після 60 років буде не тільки висока професійна підготовка, досвід служби та визнання ВЛК придатними за станом здоров'я, а насамперед добровільне бажання.