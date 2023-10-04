Морпіхів розгромили: біля Роботиного спостерігається погіршення бойових можливостей ЗС РФ, — ISW

Міністерство оборони Російської Федерації навмисно принижує або посилює досягнення певних командирів. Це роблять для того, щоб досягнути політичних цілей Сергія міністра оборони Сергія Шойгу або російського військового командування, вважають аналітики.

На Оріхівському напрямку спостерігаються погіршені бойові можливості у деяких підрозділів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 вересня.

Аналітики наголосили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради з військовим керівництвом Росії відзначив групу формувань ЗС РФ, які воюють на західному напрямку Запорізької області.

"Вибір Шойгу підрозділів може свідчити про те, що він прагне виділити російських командувачів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо невпинних контратак", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що 3 жовтня Шойгу розповів про нібито успішні оборонні операції російського 70-го гвардійського мотострілецького полку, 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії, 56-го десантно-штурмового полку, 810-ї бригади морської піхоти та 291-ї гвардійської артилерійської бригади біля Роботиного та Вербового Запорізької області. Проте він не виділив інші формування, яким зазвичай приписували утримання лінії Роботине-Вербове. Зокрема, мова йде про 108-й полк ПДВ та 247-й полк ПДВ.

На думку аналітиків, у Міноборони РФ навмисно принижують або посилюють досягнення певних командирів для того, аби досягнути політичних цілей Шойгу або російського військового командування.

У підрозділів 70-го гвардійського мотострілецького полку та інших формувань 58-ї ОМСБр, зокрема й 291-у гвардійську артилерійську бригаду спостерігається погіршений стан, проте вони, за даними аналітиків від 26 вересня, продовжували контратаку в районі Новопрокопівки, що за 13 кілометрів на південь від Оріхова Запорізької області.

Крім цього, погіршилися бойові можливості підрозділів 7-ї дивізії ПДВ РФ, про це свідчить участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках на цьому напрямку. Аналітики вважають, що ці підрозділи ПДВ не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку. Зазначили, що військова поліція 70-го гвардійського мотострілецького полку нещодавно брала участь у міжнаціональній перепалці з особовим складом 71-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії. За інформацією української розвідки на заході Запорізької області під час контрнаступу ЗСУ було повністю розгромлено 810-у Окрему бригаду морської піхоти РФ.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації хочуть сформувати експериментальні розвідувально-штурмові бригади з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Російський оглядач видання "Известия" заявив, що це будуть підрозділи Повітряно-десантних військ, які посилять танковими частинами та вертольотами.

3 жовтня журналісти The New York Times із посиланням на експертів у сфері безпеки заявили, що ЗС РФ використовують маневрову оборону — окупанти відходять на другу лінію оборони, даючи ЗСУ можливість піти вперед, а потім завдають зустрічного удару, коли ЗСУ перебувають у щойно залишених окопах військових РФ.