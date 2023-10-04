"За два місяці": депутат Держдуми хоче захопити Україну так само швидко, як Білорусь (відео)

Соратник покійного Володимира Жириновського впевнений, що ніхто із західних союзників Києва не виступатиме проти повної окупації України.

Російська пропагандистка з каналу "Росія 1" Ольга Скабєєва надала можливість висловитись депутату Держдуми та заступнику голови комітету з оборони Олексію Журавльову. Політик заявив, що ніхто не завадить країні-агресору захопити всю Україну. При цьому він також згадав Білорусь та Північну Корею.

Депутат від партії ЛДПР Журавльов впевнений, що РФ "все одно забере" Україну. Обґрунтовує це тим, що хто ніхто у світі не піде проти країни-загарбника. "Хто проти нас?", — вигукнув він в ефірі Скабєєвої.

Також згадав про Північну Корею — щодо неї ні в кого немає зауважень "від Японії до Лісабона". Впевнений, що у відповідь на всі дії агресорів буда "повна тиша".

Журавльов наголосив, що РФ з легкістю дійде до Львова — це для неї "не така важка проблема". Обґрунтував це спогадами про визволення Білорусі під час Другої світової війни. З його слів, росіяни пройшли всю республіку за півтора-два місяці.

Однак пропагандист все ж визнав, що втрати будуть великими, але, схоже, він до них готовий.

"Тут [в Україні — Ред.] буде те ж саме. Інше питання, якими жертвами і втратами", — заявив росіянин.

Російська пропаганда: деталі

Зазначимо, у червні 2023 року Журавльов виступив зі скандальною заявою про повернення радянських методів мотивації солдатів. Зокрема, запропонував: щоб вони не тікали з фронту і лишались воювати, потрібно створити військово-польові суди і розстріли за непослух.

Вже у вересня 2023 року інший депутат Держдуми Геннадій Семігін публічно визнав, що російське командування створило загороджувальні загони з "кадирівців". Головне завдання прибічників голови Чечні Рамзана Кадирова — заганяти росіян "стусанами".

Тим часом на заході попереджають про активізацію російської пропаганди за кордоном. Зокрема, американські урядовці впевнені, що знов буде вплив на вибору в США, але він буде більш витонченим.

ЗМІ опублікували інтерактивну карту, на якій позначені агенти Кремля в різних країнах. Найбільше їх в Німеччині, Британії та США, свідчать дані розслідувачів.

Нагадуємо, аналітики дослідили, чи вірять росіяни у пропаганду, яку вони чують на росЗМІ. З'ясували, що вони її сприймають, якщо вона лунає з уст так званих "західних експертів". Між тим у соцмережі X (раніше — Twitter), яку Кремль використовує для поширення своїх меседжів, власник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував знущальний допис про Україну. Маску відповіла пресслужба Верховної Ради.