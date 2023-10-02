Заганяють стусанами: в РФ визнали використання загороджувальних загонів з "кадирівців"

Зі слів депутата Держдуми, він підтримує силовий спосіб мотивації, який застосовують у російській армії. При цьому вказав, що подібними методами займається підрозділ "кадирівців".

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На початку червня 2023 року боєць ЗСУ Сергій Жорін розповів про загороджувальні загони, які втримують російських солдатів від втечі з поля бою. Офіційно російська влада не визнавала, що такі формування існують. У вересні російський депутат та очільник суспільного руху "Патріоти Росії" Геннадій Семігін відреагував на інцидент у Москві, під час якого син очільника Чечні Рамзана Кадирова побив ув'язненого. У заяві Семігіна пролунали підтвердження існування загороджувальних загонів з "кадирівців". У деталях ситуації розібрався Фокус.

Семігін пояснив, що син очільника Чечні, Адам Кадиров, — це приклад "безкомпромісності". Після цього заявив, що батальйон "Ахмат", створений у Чечні, використовується як загороджувальний загін, який "заганяє стусанами" росіян на лінію боїв.

Скриншот заяви Семігіна опублікували на низці сторінок у забороненій в Україні соцмережі. На скриншоті видно, що "Патріоти Росії "підтримують побиття Нікіти Журавльова — уродженця України, якого підозрюють у спаленні Корану. Також зазначив, що побиття — більш гуманний засіб "виховання". Це краще, ніж якби чоловік опинився у СІЗО Грозного — краще йому "десять разів подумати". Орієнтовна дата публікація заяви політика — 30 вересня.

Позиція "Патріотів Росії" Фото: Скриншот

Зазначимо, наразі подібного повідомлення на сайті немає. У крайньому дописі, який стосується Семігіна, пишуть про його турботу щодо законопроєкту про заборону полювання корінним народам Півночі РФ.

Патріоти Росії - сайт Фото: Скриншот

В особистому Telegram-каналі Семігін заявив, начебто сайт "Патріотів Росії" зламали і він нічого не заявляв про загороджувальні загони з кадирівців. Інших повідомлень щодо цього питання росЗМІ та російська влада не публікувала.

Семігін - про загороджувальні загони з кадирівців Фото: Скриншот

Син Кадирова побив ув'язненого

Зазначимо, наприкінці вересня стало відомо, що у Москві син Рамзана Кадирова побив ув'язненого у московському СІЗО. Після цього очільник Чечні, якого певний час вважали мертвим, поспілкувався з росЗМІ і розповів, що, по-перше, живий, а, по-друге, що його син вчинив правильно.

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Крім того, за кілька днів Кадиров начебто особисто зустрівся з Путіним. Коротке відео з місця подій мало переконати громадськість, що голова Чечні живий і далі відданий Кремлю.

Між тим кілька тижнів тому ЗМІ та експерти повідомляли, що Кадиров лежить присмерті у московській лікарні. ГУР Міноборони підтверджувало, що він має хронічну хворобу нирок і серйозно лікується.

Нагадуємо, після смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Кремль призначив його начштаба керівником підготовки добровольців на війну в Україну. Аналітики вважають, що він не зможе стати новим командиром "вагнерівців", оскільки добровільно пішов на співпрацю з Міноборони РФ. Найманці не бажають служити під началом міністра оборони РФ Сергія Шойгу: ISW назвав трьох осіб, які можуть стати новими керівниками найманців.