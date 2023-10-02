Загоняют пинками: в РФ признали использование заградительных отрядов из "кадыровцев"

По словам депутата Госдумы, он поддерживает силовой способ мотивации, который применяют в российской армии. При этом указал, что подобными методами занимается подразделение "кадыровцев".

Related video

В начале июня 2023 года боец ВСУ Сергей Жорин рассказал о заградительных отрядах, которые удерживают российских солдат от побега с поля боя. Официально российские власти не признавали, что такие формирования существуют. В сентябре российский депутат и глава общественного движения "Патриоты России" Геннадий Семигин отреагировал на инцидент в Москве, во время которого сын главы Чечни Рамзана Кадырова избил заключенного. В заявлении Семигина прозвучали подтверждения существования заградительных отрядов из "кадыровцев". В деталях ситуации разобрался Фокус.

Семигин объяснил, что сын главы Чечни, Адам Кадыров, — это пример "бескомпромиссности". После этого заявил, что батальон "Ахмат", созданный в Чечне, используется как заградительный отряд, который "загоняет пинками" россиян на линию боев.

Скриншот заявления Семигина опубликовали на ряде страниц в запрещенной в Украине соцсети. На скриншоте видно, что "Патриоты России" поддерживают избиение Никиты Журавлева — уроженца Украины, которого подозревают в сожжении Корана. Также отметил, что избиение — более гуманное средство "воспитания". Это лучше, чем если бы мужчина оказался в СИЗО Грозного — лучше ему "десять раз подумать". Ориентировочная дата публикация заявления политика — 30 сентября.

Позиция "Патриотов России" Фото: Скриншот

Отметим, сейчас подобного сообщения на сайте нет. В крайнем сообщении, которое касается Семигина, пишут о его заботе о законопроекте о запрете охоты коренным народам Севера РФ.

Патриоты России — сайт Фото: Скриншот

В личном Telegram-канале Семигин заявил, что якобы сайт "Патриотов России" взломали и он ничего не заявлял о заградительных отрядах из кадыровцев. Других сообщений по этому вопросу росСМИ и российские власти не публиковали.

Семигин — о заградительных отрядах из кадыровцев Фото: Скриншот

Сын Кадырова избил заключенного

Отметим, в конце сентября стало известно, что в Москве сын Рамзана Кадырова избил заключенного в московском СИЗО. После этого глава Чечни, которого некоторое время считали мертвым, пообщался с росСМИ и рассказал, что, во-первых, жив, а, во-вторых, что его сын поступил правильно.

Важно

Избил подозреваемого в СИЗО: сын Кадырова Адам сделал дерзкое заявление (фото)

Кроме того, через несколько дней Кадыров якобы лично встретился с Путиным. Короткое видео с места событий должно было убедить общественность, что глава Чечни жив и дальше предан Кремлю.

Между тем несколько недель назад СМИ и эксперты сообщали, что Кадыров лежит при смерти в московской больнице. ГУР Минобороны подтверждало, что он имеет хроническую болезнь почек и серьезно лечится.

Напоминаем, после смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Кремль назначил его начштаба руководителем подготовки добровольцев на войну в Украину. Аналитики считают, что он не сможет стать новым командиром "вагнеровцев", поскольку добровольно пошел на сотрудничество с Минобороны РФ. Наемники не желают служить под началом министра обороны РФ Сергея Шойгу: ISW назвал трех человек, которые могут стать новыми руководителями наемников.