Під Токмаком ворог міг знищити власний найсучасніший Су-35, — Міноборони Британії (фото)

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила 90 бойових літаків. Серед них налічується п'ять Су-35.

Біля тимчасово окупованого Токмака російська протиповітряна оборона могла знищити власний бойовий літак Су-35 28 вересня. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35 над Токмаком, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що Російська Федерація, ймовірно, втратила лише п'ятий Су-35, який вважається найсучаснішим бойовим літаком РФ. Загалом ворог залишився без 90 літаків.

У британській розвідці наголосили, що Токмак є укріпленим містом, у якому розміщується штаб РФ, який командує однією із найзапекліших ділянок фронту. Спеціальні системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності захищають ці штаби. У Міноборони Британії не виключають, що російська ППО перебуває у високому стані готовності, оскільки Збройні сили України продовжують завдавати ефективних глибоких ударів по тилу ворога.

Росія збила власний літак під Токмаком: що відомо

29 вересня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що над Токмаком Запорізької області відбувся пуск із системи С-300 у режимі ППО. Тоді стало відомо, що ворог міг збити власний бойовий літак.

Пізніше мера Мелітополя Іван Федоров заявив, що "щось відбулося" з літаком, який "постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту". Він зазначив, що в Токмаку та Молочанську немає аеродромів, тому літак швидко падав. Зі слів Федорова, цю подію можна рахувати самоліквідацією з боку російських військових.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в російських літаків може набагато раніше закінчитися прогнозований термін служби, ніж це планували в Повітряно-космічних силах РФ. Зокрема, додаткове обслуговування літаків ускладнилося браком запасних запчастин через збільшений попит та міжнародні санкції.