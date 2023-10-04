Політичні розбірки в США можуть негативно вплинути на підтримання України, — FT

Підтримання України в Конгресі неухильно зменшується навіть серед тих республіканців, які раніше дуже активно підтримували Київ.

В США наголошують, що і далі будуть підтримувати Україну у війні проти Росії, але минулого тижня Палата представників країни схвалила бюджетний законопроєкт без грошей для України. Це продемонструвало, наскільки непередбачуваним може бути підтримання Вашингтона, і вказало на складнощі щодо забезпечення подальшого фінансування. Про це пише Financial Times.

Так, Білий дім, більшість демократів і багато республіканців в обох палатах Конгресу наполегливо домагалися включення нової допомоги Україні до законопроєкту про проміжне фінансування, який дасть змогу уряду працювати ще 45 днів, але в останні години суботніх обговорень щодо запобігання зупинення роботи уряду спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Кевін Маккарті зняв питання про Україну зі столу переговорів. Білий дім і багато прихильників Києва в столиці США не мали іншого вибору, окрім як погодитися.

"Наші союзники і вороги бачать, що існує дуже реальне питання про США і про їхню позицію. Наступний раунд фінансування буде схвалений, але з кожним разом це стає все важче", — сказав республіканський стратег Даг Хей.

У понеділок у Байдена запевнили союзників, що США не "відвернуться" від України", а новий законопроєкт включатиме допомогу Києву і буде схвалений найближчим часом.

"Якщо Путін думає, що зможе протриматися довше нас, він помиляється. Існує двопартійна увага і домовленість про продовження фінансування України… Це те, що ми побачимо", — сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Проте, підтримка України з боку республіканців у нижній палаті Конгресу неухильно зменшується навіть серед тих, хто раніше дуже активно підтримував Київ.

"Я оптимістично налаштована щодо того, що ми отримаємо фінансування для України, але як саме це станеться, я не впевнена. Є багато різних версій того, яким може бути кінцевий шлях", — сказала членкиня Палати представників від Демократичної партії від штату Вірджинія Ебігейл Спанбергер.

Неназваний американський урядовець сказав Financial Times, що у США є кошти ще на деякий час допомагати Україні на полі бою.

"Нам потрібно, щоб законопроєкт про фінансування України був ухвалений найближчим часом, і вкрай важливо, щоб спікер Маккарті дотримався своїх зобов'язань перед народом України, щоб це сталося", — сказав неназваний американський чиновник.

Інший американський посадовець каже, що у США залишилося приблизно 5 мільярдів доларів на відправлення зброї з американських запасів.

Президент Джо Байден заявив, що очікує від спікера Маккарті представлення законопроєкту, який включатиме фінансування України. З суботи в усіх інтерв’ю Маккарті говорив, що його пріоритет — це виділення додаткових коштів на захист південного кордону США з Мексикою.

Експомічник лідера Республіканської партії в Палаті представників також застеріг: "Послухайте, якщо вам подобається виділяти гроші для України, це не дуже добре. У майбутньому, можливо, вдасться укласти якусь угоду, але республіканці попросять високу ціну".

Нагадаємо, що у США посилюється критика України та активізується українська тема загалом.

Раніше повідомлялося, що США збираються найближчим часом оголосити про новий пакет допомоги для України.