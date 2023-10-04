Сенат іде на канікули: у Пентагоні повідомили, чи скоротиться фінансування України

Деякі сенатори переконані, що після відновлення роботи законодавців пакет допомоги Києву буде схвалено. Водночас представники Пентагону кажуть, що в Ініціативі сприяння безпеці України більше немає коштів.

Найближчим часом у Конгресі США розгорнеться боротьба щодо програми модернізації Збройних сил України. Але поки що українцям доведеться почекати, бо американський Сенат іде на канікули, а доступне фінансування скорочується. Про ситуацію навколо військової допомоги Україні пишуть оглядачі Defence One.

Автори публікації наводять слова сенатора Річарда Блюменталя з округу Колумбія, який заявив журналістам, що він сподівається на якнайшвидше голосування з цього питання.

"Наступного тижня ми йдемо на канікули, тому я сподіваюся, що голосування буде проведено дуже скоро, якщо не відразу після нашого повернення. У нас не вистачає грошей для того, щоб українці, в буквальному сенсі слова, могли захистити себе від вторгнення Путіна", — сказав він.

За його словами, російський президент сподівається на хаос у цьому процесі, тому перед законодавцями стоїть завдання цього не допустити.

Оптимістичні прогнози

Водночас прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх 3 жовтня заявила, що коштів для задоволення військових потреб України поки що вистачає, однак слово залишається за Конгресом.

"Нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів для забезпечення відсутності перебоїв у нашій підтримці, особливо зараз, коли міністерство прагне поповнити наші запаси", — наголосила вона.

Сенатор Тім Кейн зі свого боку зазначив, що незабаром між прихильниками і противниками військової підтримки України розгорнеться боротьба, яка визначить, чи можна "розраховувати на Америку як на союзника" чи ні.

"Я впевнений, ґрунтуючись на моїх бесідах із членами Палати представників і Сенату від обох партій, що ми доб'ємося ухвалення цього пакета допомоги Україні. І щойно ми його отримаємо, ми отримаємо сильне двопартійне голосування в обох палатах", — заявив Кейн.

Інша думка

Водночас представник Пентагону Майкл Маккорд був не настільки оптимістичний в оцінках найближчих перспектив військової допомоги Києву. У листі до лідерів Конгресу він повідомив, що в Ініціативі сприяння безпеці України більше немає коштів, а у Пентагону залишилося 1,6 млрд доларів власних запасів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

"Ми вже були змушені сповільнити поповнення наших власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнювати збройні сили може завдати шкоди боєготовності наших збройних сил", — підсумував Маккорд.

Раніше Фокус писав про подальшу перспективу військової підтримки України на тлі корупційних скандалів за участю українських чиновників. На думку експертів, для Заходу важливий не стільки сам факт корупційних скандалів, а те, наскільки системно в країні займаються викриттям хабарництва.