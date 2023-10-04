Партизани "Атеш" знайшли секретний склад ЗС РФ у Криму (фото)

Російські військовослужбовці розмістили стратегічний об'єкт у населеному пункті Мазанка. На в'їзді до села ворог встановив пости військової поліції.

Біля тимчасово окупованого Сімферополя у Криму українське підпілля виявило секретний склад Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти виявили прихований склад російських окупантів у селі Мазанка Сімферопольського району", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що ворожий склад обладнаний під занедбану овочебазу, яка розміщена в скелі. Вхід до складу був укріпленим черепашником та іншими тимчасовими укріпленими спорудами. Біля основного входу ворог розмістив намети з особовим складом. Координати складу РФ: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Крім цього, на в'їзді до села Мазанка встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих жителів.

"Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грому". Вся інформація передана — очікуємо на результати", — додали в підпіллі.

Нагадаємо, 3 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що в тимчасово окупованому Криму щодня повідомляють про "утилізацію вибухонебезпечних предметів". Зокрема, повідомлялося про 25 таких випадків у вересні. Зі слів Юсова, окупанти поширюють "легенду" про знешкодження вибухівки, яка залишилася в Криму з часів Другої світової війни.

27 вересня представник ГУР МО Андрій Черняк повідомив, що на тимчасово окупованому Криму атмосфера в російських військових стає все більш гнітючою. З його слів, на півострові продовжуються заходи, спрямовані на послабленні кремлівського режиму та звільнення Криму.