"Зачищав" Бучу: в СБУ оголосили підозру росіянину, нагородженому "зіркою героя" (відео)

Українська спецслужба допитала російського полоненого, який розповів деталі убивства 29-річного чоловіка під Бучею. При цьому він чітко назвав ім'я людини, яка наказала стріляти.

У перші дні російського вторгнення підрозділи ЗС РФ окупували Бучу у Запорізькій області, де зайнялись убивствами та катуваннями мирних людей. У липня 2023 року СБУ викрило групу з 11 росіян, які розстрілювали українців. 4 жовтня оголошено окрему підозру Нурсултану Муссагалеєву, оскільки отримано докази його безпосередньої участі у вбивствах. Про деталі справи Муссагалеєва повідомляє пресслужба відомства.

У дописі нагадують, що чинили росіяни, зайшовши на територію України: з перших днів окупації почали "зачистки". Метою "зачисток" була ліквідація сил опору та залякування мирних мешканців. В злочинах РФ взяв безпосередню участь командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ Нурсултан Муссагалеєв.

Працівники СБУ розслідували смерть чоловіка, якого знайшли убитим в лісопосадці під Бучею. Вони поспілкувались зі свідком злочину і впевнені, що катував і убивав саме Муссагалеєв. Пізніше підозрюваний повернувся до РФ, де став "Героєм Росії" і хизувався своїми вчинками на росТВ.

Злочини РФ — подробиці розстрілу в Бучі

Загін Муссагалеєва полював на українців, які проїжджали ворожі блокпости. На блокпосту під селищем Дмитрівка за 30 км на захід від Бучі затримали 29-річного чоловіка, який їхав у автомобілі. Проглянули вміст телефону, побачили фото будматеріалів і почали його звинувачувати у роботі на українське підпілля.

Пізніше російські солдати, серед них — підозрюваний, відвезли українця до лісу і почали катувати, вимагаючи, щоб він "признався". За деякий час командир розвідвзводу 104 ДШП віддав особистий наказ — чоловіка розстріляли, а тіло залишили в лісі.

Слідчі отримали докази проти росіянина завдяки військовому ЗС РФ, який потрапив у полон до бійців Сил оборони України. Він розповів деталі злочину, підтвердив причетність Муссагалеєва. Також СБУ стали відомі імена ще двох причетних — старшого сержанта Олексія Колеснікова та командира 2-го відділення розвідвзводу сержанта Олександра Вісєлкова.

Наразі оголошено підозру лише Нурсултану Муссагалеєву — його підозрюють за частинами 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення правил війни. Коли він потрапить до суду України, то може бути покараний 15 роками ув'язнення або довічним.

Пресслужби також відзначила, що у Росії фігуранта називають героєм. Наприклад, свою "зірку героя" він тримав влітку 2023 року. Також на російських порталах можна побачити, які він з'являється у ЗМІ та бере участь в різних регіональних заходах. Вказано, що він досі бере участь у бойових діях в Україні.

СБУ опублікували відео допиту російського полоненого, який розповів про злочини фігуранта. Чоловік заявив, що підозрюваний своїм ротом віддав наказ "устраніть" українця.

Зазначимо, вчинки РФ у перші дні вторгнення, які стались у Бучі, отримали назву "Бучанська різанина" або "геноцид в Бучі". За час окупації росіяни убили 420 українців. Розслідувань цих злочинів займається Міжнародний кримінальний суд.

Нагадуємо, СБУ встановили прізвища 11 російських посадовців, дотичних до вчинення диверсій на території України та ЄС. Серед їхніх злочинів — підрив складу боєприпасів у Чехії. Також вставили особу "кадирівця", який катував українських військових. Злочинець діяв на території тимчасово окупованої частини Запорізької області: знущався над полоненими бійцями ЗСУ та вимагав гроші у родичів.