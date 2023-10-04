ЗСУ випереджають росіян за кількістю уражень FPV-дронами з великим відривом, — статистика

Експерти зазначають, що росіяни також намагаються розвивати цей вид озброєнь, тому для України важливо найближчим часом наростити власні можливості в галузі радіоелектронної боротьби.

Згідно з даними OSInt-спільноти GeoConfirmed, яка відстежує військові події в Україні, українські захисники продовжують випереджати росіян за кількістю поразок FPV-дронами. При цьому в цьому аспекті українці перебувають у великому відриві від окупантів. Відповідні дані було опубліковано у Twitter платформи 2 жовтня.

У повідомленні було зазначено, що хоча про бойову ефективність FPV-безпілотників можна довго сперечатися, їхня роль у плані отримання геоданих беззаперечна, оскільки у вересні одна третина інформації була отримана саме з їхньою допомогою.

Співвідношення використання FPV-дронів та інших засобів георозвідки

Водночас росіяни також активно розвивають цей вид озброєння, але поки що відстають у FPV-дронах від України на 4-6 місяців. З огляду на це експерти зазначили, що в такій ситуації важливо, щоб Україна найближчим часом наростила власні можливості в галузі радіоелектронної боротьби.

Співвідношення застосування FPV-дронів українських і російських військ

Тим часом українські військовослужбовці вважають, що Силам оборони необхідні тисячі FPV-безпілотників, але поки що ЗСУ їх використовують поштучно. За словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, достатня кількість БПЛА може переломити ситуацію на фронті.

"Зараз дрони збираються в Україні. І коли їх будуть тисячі, це може змінити хід війни. Це може принести не менше користі, ніж F-16. Зараз до нас уже приїжджають відомі люди, які хочуть бути до цього причетні, і ми сподіваємося на те, що виробництво дронів зростатиме", — наголосив боєць в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Нагадаємо, компанія "Інфозахист" домовилася про співпрацю з SPX Technologies, щоб забезпечити українських військових засобами для протидії БПЛА. На сьогодні SPX Technologies поставила ЗСУ десятки своїх систем, але існує проблема з їхнім обслуговуванням і ремонтом.