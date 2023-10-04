Бійці ССО уразили склад боєприпасів ЗС РФ на Донеччині (відео)

Після влучного удару українських бійців склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації ще довго не припиняв вибухати — в небо здіймався вогонь та густий дим.

Бійці третього окремого полку Сил спеціального призначення показали, як уразили російські міномети 120 калібру та склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації на Донеччині. Відео опублікували в СтатКомі ЗСУ в Telegram.

"Неподалік одного з населених пунктів Донецької області воїни 3-го полку ССО виявили та знищили два міномети 120 калібру та склад боєприпасів окупантів", — йшлося в повідомленні.

У ролику видно, як українські військові за допомогою безпілотного літального апарата виявили два російських міномети 120 калібру та склад боєприпасів ворога, які були розміщено поруч на одній ділянці. Після цього українські бійці зарядили міною свій міномет та атакували ворога. В результаті чого після трьох влучних ударів вороже озброєння перестало функціонувати, а в небо здійнявся сірий дим.

Після ураження складу боєприпасів російської армії — він ще довго не припиняв вибухати. Після серії гучних вибухів, було видно лише вогонь та густий дим на місці, де раніше був розташований ворожий склад.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що бійці підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили бойову техніку російських військових. Військові виявили місце розташування ворожої техніки за допомогою FPV-дрона.

Того ж дня з'явилося відео, як бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" та Третьої Окремої штурмової бригади "Крила" знищили російський танк Т-72 та важку автомобільну техніку окупантів. Влучних ударів по російській техніці завдав дрон-камікадзе.