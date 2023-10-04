"Є привід для гордості": Медведєв "потішився" двом приємним новинам для України

Політик порадів внутрішнім проблемам в США та відставці речника Палати представників Конгресу через "любов до київської влади".

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв порадів новинам, що США виділили допомогу Україні лише на 2 місяці. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 4 жовтня.

Свій допис він назвав "Дві приємні новини для київського режиму". У ньому російський політик порозмірковував з приводу вступу України до ЄС та продовження війни проти Росії.

"Перша — глава Євроради Шарль Мішель припустив, що Україна вступить до Євросоюзу до 2030 року. Це означає, що в ЄС вірять, що нинішня бандерівська держава проіснує до цього часу. Друга. Вперше в історії США відправлено у відставку речника Палати представників Конгресу. Причому саме через любов до київської влади та бюджетні компроміси щодо фінансування бандерівців", — написав він.

Медведєв зауважив, що ці новини "є приводом для гордості", бо США опинилися перед вибором, або вирішувати свої численні внутрішні проблеми, або "годувати неонацистів".

"Щоправда, грошей поки що залишилося лише на два місяці", — зловтішається експрезидент РФ.

Нагадаємо, що 10 вересня Дмитро Медведєв лякав США ядерною війною. За його словами, через те, що США передають зброю своїм союзникам на свій розсуд, у когось із керівників ядерних країн "здадуть нерви".

Раніше повідомлялося, що сина Медведєва поставили роздавати паспорти РФ українцям в окупованих регіонах. Ілля Медведєв був одним із творців порталу, через який українці на окупованих територіях можуть отримувати російські паспорти.