"Зазнали важких втрат": у ГУР озвучили подробиці висадки спецназу в Криму

За словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, втрати українських захисників значно менші, ніж у ворога, який втратив людей убитими та пораненими.

Під час останньої спецоперації з висадкою спецпризначенців ГУР у Криму, російські окупанти зазнали важких втрат. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі агентству "РБК-Україна".

Юсов підкреслив, що українські бійці успішно завершили операцію і повернулися назад. Операція мала диверсійно-розвідувальний характер.

"Вона [операція] передбачає певні заходи на території та повернення зворотної групи. Наші групи вже повернулися", — повідомив Юсов.

У коментарі "Українській правді" представник воєнної розвідки повідомив, що після висадки спецпризначенців ГУР зав'язався важкий бій, під час якого росіяни зазнали втрат у живій силі.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих і поранених з особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж таки не співмірні з російськими", — уточнив Юсов.

У ГУР укотре наголосили, що Україна має намір повернути контроль над усіма окупованими Росією територіями, зокрема й над Кримським півостровом.

Висадка спецпризначенців ГУР у Криму — подробиці

4 жовтня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що група бійців підрозділів "Братство" і "Стугна" успішно десантувалися на кримському узбережжі й вступили в бій зі ЗС РФ.

Цього ж дня росЗМІ заявляли про те, що ЗС РФ нібито знищили групу українських десантників, які намагалися прорватися на півострів через мис Тарханкут. Крім того, стверджується, що один з українських військових був узятий у полон і допитаний ворогом. РосЗМІ заявляють, що, за його словами, метою спецпідрозділів було висадитися на березі і зробити фото на тлі українського прапора.

Перед цим у Міноборони РФ заявили, що в ніч на 4 жовтня територія РФ зазнала масованої атаки дронів, а поблизу мису Тарханкут на західному узбережжі Криму ЗС РФ вступили в бій з українським десантом.