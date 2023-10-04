Червоний Хрест хоче покарати голову відділення в Білорусі за депортацію дітей з України, — ЗМІ

За словами журналістів, правління Міжнародної федерації ЧХ заявило, що гендиректор Дмитро Шадов має бути звільнений до 30 листопада. В іншому разі білоруську філію буде піддано серйозним санкціям.

Міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення звільнити гендиректора Дмитра Шевцова за те, що той допомагав депортувати українських дітей на територію Білорусі. Про це пише видання Independent.

За словами журналістів, правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявило, що дало білоруській філії час до 30 листопада. До цього дня Шевцов має бути звільнений. В іншому разі правління порекомендує всім членським організаціям припинити нові партнерські відносини й фінансування білоруського відділення Червоного Хреста.

Повідомляється, що внутрішнє розслідування Міжнародної федерації Червоного Хреста показало, що відділення в Білорусі визнає, що Шевцов "несе повну відповідальність" за те, у чому його звинуватили. Щоправда, як повідомляється, безпосередньо Білоруський Червоний Хрест займався після того, як вони потрапляли на територію РБ. Водночас депортацією займалася інша невказана організація.

Нагадаємо, що Хакери групи "Кіберпартизани" з'ясували, що глава філії Червоного хреста республіки Білорусь Дмитро Шевцов їздив на окупований Донбас із нашивкою із символом "Z". За словами хакерів, до їхніх рук потрапили документи за 2022-й рік, у яких ідеться про ввезення до Білорусі дітей з окупованого Лисичанська. Причому в різних звітах кількість українських дітей і витрачених на них ресурсів різниться.