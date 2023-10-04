Російська еліта хоче обміняти війну з Україною на війну з Китаєм, — росЗМІ

За словами російського політичного коментатора Юрія Федорова, у РФ хочуть домовиться із Заходом про Україну, щоб разом протистояти Китаю. За нещодавньою статтею Владислава Суркова можуть стояти певні групи в російському керівництві, "яким набридла війна і які шукають контакти із Заходом".

Співробітники російських ЗМІ вважають, що колишній радник президента РФ і спецпредставник щодо України, учасник переговорів "нормандської четвірки" Владислав Сурков у своїй статті натякнув на те, що Росія не проти домовитися із Заходом щодо України. Коментарі журналістів і політологів опублікувала Російська служба "Радіо Свобода".

На думку Суркова, рано чи пізно Росія стане учасницею великого північного союзу, до якого увійдуть, зокрема, США і країни Західної Європи. Висловлюється думка про те, що РФ не уникнути конфлікту з Китаєм.

Російський політолог Борис Межуєв вважає, що російська еліта готова обміняти війну з Україною на війну з Китаєм.

Політичний коментатор Юрій Федоров в ефірі YouTube-каналу журналіста Олександра Плющева сказав, що стаття Суркова може бути натяком на те, що Росія не проти домовитися із Заходом щодо України.

"Загалом, це натяк Заходу, досить відкритий, який зводиться до одного: "Ну, давайте ми якось домовимося щодо України, а потім ми разом протистоятимемо цим імпульсам якимось деструктивним, які йдуть із півдня", — зазначив оглядач.

За його словами, за статтею Суркова можуть стояти певні групи в російському керівництві, "яким набридла війна і які шукають контакти із Заходом".

Журналіст Максим Шевченко заявив, що Сурков принципово ігнорує Китай у своїй трійці Півночі: США, Європа, Росія.

"Його стаття — це маніфест антикитайської прозахідної партії еліт, яка його вустами посилає БРІКСу і всім проєктам дедоларизації та девестернізації світового простору, на які сподіваються Путін і Патрушев, велику дулю. Це сміливо", — вважає Шевченко.

Думка української сторони

Український політичний аналітик Олексій Буряченко в коментарі "Телеграфу" сказав, що в Кремлі спантеличені потужною підтримкою України та непокояться про те, що Захід має намір виробляти зброю на території України.

Нагадаємо, що представники ЄС, Росії та США провели таємні перемовини напередодні подій у Карабасі. Про це повідомило видання Politico.

Раніше американські журналісти писали про те, що Україну таємно готують до НАТО, а у Вашингтона є план ще масштабнішої мобілізації українців, на випадок якщо РФ захопить більше територій.