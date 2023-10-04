"Неприпустимо": Буданов розкритикував бійців Kraken за напад на поліцейських у Харкові

Сутички між українськими силовиками неприпустимі, оскільки, як заявив керівник ГУР Кирило Буданов, представники підрозділів повинні керуватись нормами закону та присягою.

Бійці спецпідрозділу Kraken, які в Харкові напали на поліцейських на блокпосту, зробили ганебний вчинок, оскільки конфронтація між силовиками це шлях у прірву. Про це Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, заявив у коментарі виданню "Бабель".

Він нагадав, що представники силовиках підрозділів повинні керуватись нормами закону та присягою. Знати й поважати права та обов’язки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки ― це аксіома. Дії у Харкові, як наголосив керівник ГУР, тільки завдають шкоди та не несуть ніякої користі. Він вкрай негативно відреагував на цей інцидент.

"Такі випадки неприпустимі", – заявив Кирило Буданов.

Голова відомства назвав подібні дії шляхом у прірву. Він наголосив, що Україна — цивілізована та правова держава, у якій усе чітко регламентовано, хто, чим і як має займатися.

Kraken на блокпосту у Харкові

У соцмережах 1 жовтня опублікували відео, на якому бійці, які представились військовими з частини А0458, звернулися до поліцейських з вимогою перестати оглядати їхні транспортні засоби. За відкритими даними, частина належить до спецпідрозділу ГУР Kraken. На відео зафіксовано кілька пікапів Mitsubishi L200. З них вискочили озброєнні чоловіки, які націлили зброю на правоохоронців. Згодом спецпризначенці на блокпосту обеззброїли поліцейських.

За даними поліції, інцидент відбувся 29 вересня близько 15:00 на одному з виїздів із Харкова. Вони розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям.

Нагадаємо, у березні спецпідрозділ Kraken показав кадри секретної операції під Соледаром. Українським військовослужбовцям вдалося знищити один із пунктів управління російських окупантів.