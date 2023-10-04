"В України є власний сценарій": в ОП відповіли критикам контрнаступу ЗСУ

Попри зусилля Росії організувати лінії оборони, мінні поля, розконсервування старої техніки й проведення мобілізаційних ротацій, як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, дії Сил оборони України є успішними.

Українська армія й надалі ефективно зламує російську лінію оборони, знищує тилову логістику, відриває тимчасово окупований Крим як транспортний вузол від окупаційних угруповань, виснажує російські резерви. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, у Telegram.

Українські війська й надалі покроково продавлюють власний сценарій наступу та нав’язують власну волю на полі бою. Це відбувається, попри всі зусилля Росії щодо створення ліній оборони, засмічення полів мінами, розконсервування старої техніки й проведення мобілізаційних ротацій. Дії Сил оборони України він вважає успішними.

"І все це має накопичувальний ефект", – пояснив Подоляк.

Радник голови Офісу президента вважає, що наближається до перерізання залізничного сполучення, без якого утримання всього південного фронту для Росії стане просто неможливим. Усе це відбувається часто всупереч воєнним доктринам, адже наші війська наступають меншою кількістю та їм протистоїть набагато більш ресурсний і забезпечений противник.

Михайло Подоляк присоромив політиків, які заради своїх інтересів намагаються критикувати Україну, оскільки не вкладаються у "графіки своїх виборчих кампаній". Саме українські війська вирішуватимуть, як їм діяти.

"На 588-й день війни, ми обговорюємо не російський наступ. Ми обговорюємо темпи наступу України й лише періодично звертаємо увагу на пропагандистські крики російських чиновників з вимогою до Заходу зупинити програш Росії", – додав Подоляк.

Нагадаємо, 4 жовтня колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес заявив, що не вважає контрнаступ ЗСУ провальним. З його слів, Генштаб ЗСУ повністю переграє Генштаб РФ. На його думку, українські війська застосовують "багатопросторові операції" у війні проти РФ. Тактику українці перейняли у НАТО, зокрема у США.