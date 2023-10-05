"Було б великою помилкою": у Білому домі розповіли, чи продовжать США допомогу Києву (відео)

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, у США досі зберігається двопартійна підтримка допомоги Києву.

США мають намір продовжувати фінансову підтримку України. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 4 жовтня.

Карін Жан-П'єр заявила, що в США спостерігається широка прихильність допомоги Києву. За її словами, Палата представників, Сенат, республіканці та демократи готові продовжувати підтримку.

"Було б великою помилкою, якщо ми не продовжимо цього робити. І це те, що президент ясно дав зрозуміти", — зазначила Жан-П'єр.

Спікерка також згадала про те, що президент США Джо Байден має намір виступити з промовою про Україну. Вона підкреслила, що американський лідер переконаний у необхідності продовження допомоги Україні.

"Він зібрав разом 50 країн, союзників і партнерів, щоб переконатися в наявності прихильності Україні. Він хоче продовжити це. І це важливо для американського народу", — сказала Жан-П'єр.

Брифінг Карін Жан-П'єр від 4 жовтня

Нагадаємо, 3 жовтня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні, оскільки більшість законодавців підтримують це рішення.

Ми також повідомляли, що за даними ЗМІ від 4 жовтня, відставка Кевіна Маккарті, спікера Палати представників Конгресу США, ще більше погіршує перспективи надання Вашингтоном військової та фінансової підтримки Україні.