БПЛА атакували Курську область: в регіоні частковий блекаут, — губернатор

За даними російського посадовця Романа Старовойта, дрони вдарили по об'єктах інфраструктури одразу в трьох районах Курської області. В атаці він традиційно звинуватив Україну.

Вночі 5 жовтня безпілотні літальні апарати атакували Курську область Російської Федерації. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у Telegram.

В атаці дронів він звинуватив Україну.

"Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах", — сказав Роман Старовойт.

З його слів, після атаки відбулося відключення світла. Проте аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання.

Нагадаємо, 29 вересня військовий експерт і аеророзвідник Андрій Коваленко заявив, що війну вже відчувають на територію Росії, зокрема в Курську, Підмосков'ї, Тулі. Крім цього, безпілотники майже щодня атакують Збройні сили Російської Федерації в зонах бойових дій.

У ніч на 29 вересня безпілотники атакували Курську область. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що нібито "припинили" спробу атаки та збили 11 безпілотників. Губернатор Курської області Роман Старовойт зазначив, що один із дронів скинув вибухівку на місцеву підстанцію, у результаті чого зайнялася пожежа, а без світла залишилося п'ять населених пунктів. Українські ЗМІ з посиланням на СБУ наголосили, що до блекауту в Курській області причетна українська спецслужба. Пізніше стало відомо, що БПЛА СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста".