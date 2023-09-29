"Виявив і ліквідував": стало відомо, у що цілився дрон СБУ в Курській області, — ЗМІ (відео)

Напередодні у Росії пролунали вибухи, відпрацювала ППО та зникло світло у п’яти населених пунктах. Джерело в спецслужбі розповіло про результати атаки дронів на території РФ.

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У Службі безпеки України (СБУ) розповіли, у що поцілив їхній дрон в Курській області РФ. Про це відомо з коментаря неназваного співрозмовника з відомства агентству "Інтерфакс-Україна".

"Учора дрон СБУ виявив і ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" поблизу населеного пункту Гир'ї Бєловського району Курської області", — розповів він.

Особливість ураженої російської РЛС полягає в здатності визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

Фото РЛС "Каста" Фото: Мілітарний

Атака БПЛА в Курській області: що вже відомо

В ніч на 29 вересня у Курській області РФ пролунали гучні вибухи. У соцмережах публікували відео з місця подій.

Пізніше у російському Міноборони заявили про те, що нібито "припинили" спробу атаки та збили 11 безпілотників. У спробі завдати удари вороже міністерство звинуватило Україну.

Водночас губернатор Курської області Роман Старовойт інформував, що один з БПЛА скинув вибухівку на місцеву підстанцію. Внаслідок цього сталася пожежа та залишились без світла п’ять населених пунктів. Старовойт також звинуватив у подіях Україну.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що блекаут у Курській області влаштувала українська спецслужба. У матеріалі йшлося, що до атакованої підстанції були підключені важливі військові об’єкти РФ.