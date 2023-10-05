ЗС РФ з артилерії обстріляли середмістя Херсона: є загиблі (фото 18+)

Серед загиблих є комунальник, який обрізав дерева, розповів голова ОП Андрій Єрмак. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Вранці приблизно о 09:30 Збройні сили Російської Федерації з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", — сказав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що також приблизно о 03:00 російська армія завдала авіаційних ударів по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформації про постраждалих і руйнування ще немає.

Минулої доби 4 жовтня російські військові здійснили 78 обстрілів по регіону. Зокрема, ворог випустив 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з яких — ракетні. Крім цього, по Херсону було випущено 25 снарядів.

За словами Прокудіна, окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області та в будівлю навчального закладу в обласному центрі. У результаті обстрілу дві людини отримали поранення.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Збройними силами РФ вкотре здійснено артилерійський обстріл середмістя Херсона. Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення. В результаті ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей — чоловік і жінка, які перебували на вулиці", — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що ще уточнюються дані щодо травмованих та поранених.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що серед загиблих був комунальник, який обрізав дерева.

"Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини. Серед них комунальник, який обрізав дерева", — сказав він.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 29 безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 24 ворожі дрони. Зокрема, це відбулося в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У ніч на 2 жовтня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе та авіабомбами. Зокрема, вибухи пролунали в Дніпропетровській та Херсонській областях. Зі слів начальниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог влучив в об'єкти інфраструктури.