Мобілізація в Україні: чи законно вручати повістку в публічному місці

Постанова Кабміну № 1487 містить чіткий алгоритм оповіщення про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через підприємства, установи, організації, навчальні заклади або роботодавця. Проте Закони України не мають інформації щодо порядку та процедури вручення повісток.

В Україні досі не прийняли певний порядок та процедуру вручення повістки. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua.

"Певного порядку та процедури вручення повісток досі не прийнято, тому відсутність врегулювання цього питання викликає багато дискусій стосовно цього", — сказала Марина Бекало.

Вона зазначила, що стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК та СП у терміни, зазначені в мобілізаційному розпорядженні або повістці. Тоді як постанова Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначає форму повістки, бланк якої повинен мати розписку з особистим підписом про отримання документа.

Зі слів Бекало, цією постановою Кабміну визначено лише алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК та СП через підприємства, установи, організації, навчальні заклади або роботодавця. Зокрема, організації беруть на себе зобов'язання сповістити працівника та вручити повістку про виклик до ТЦК та СП, забезпечити явку та відзвітувати про здійснення всіх заходів щодо оповіщення військовозобов’язаного.

Натомість представники ТЦК та СП вважають, що вручення повістки є законним у будь-якому місці, оскільки відсутні заборони про вручення повістки в публічному місці.

"З таким твердженням також не можна погодитися, адже вони суперечать ст. 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — заявила Марина Бекало.

Вона вважає, що Кабмін повинен ухвалити порядок та процедуру вручення повісток військовозобов’язаним особам.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що право на відстрочку від мобілізації мають студенти та особи, які потребують цього за станом здоров'я, або ті, хто доглядає за хворими родичами. Також існують категорії осіб, які не підлягають призову на службу.

Адвокат Роман Симутін заявив, що військкоми не можуть затримувати та примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК та СП. З його слів, це можуть робити лише поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних та охоронюваних об’єктів і військова служба правопорядку.