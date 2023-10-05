Перемовин не буде: у Зеленського пояснили, чому РФ вигідна "нескінченна війна" в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що бойові дії — це спосіб виживання для Кремля. З його слів, мета російського уряду — тримати країну в "істеричному стані".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому перемовини з Росією наразі неможливі. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 5 жовтня.

Чиновник закликав суспільство "позбутися вчорашніх ілюзій". Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін — "абсолютно нездатний" до перемовин з Україною.

"Окрім усіх інших об’єктивних причин, Путіна та значну частину його управлінської еліти влаштовує "нескінченна війна". Війна заради війни. Війна різної інтенсивності. Війна без поразки. Війна як процес", — зазначив радник голови ОП.

Він заявив, що бойові дії на території України — це єдине, що "дозволяє зберегтися" російському режиму.

"Це також дозволяє тримати країну в мілітаристському істеричному стані", — додав Подоляк.

З його слів, такий стан наділяє Кремль можливістю:

різко знизити рівень життя більшості росіян;

не реагувати на їхні скарги;

посилювати внутрішні репресії;

будувати культ особи;

безперервно відправляти "мобілізованих" на передову.

Представник ОП зауважив, що РФ збільшує військові витрати та "вбиває" усі свої зобов’язання, ігноруючи міжнародне право та не відповідаючи за свої злочини.

"Неможливо домовитися про правила з тими, для кого вбивства і війна в Україні є способом особистого виживання", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, також Михайло Подоляк відповів політикам, які критикують темпи контрнаступу Сил оборони. З його слів, дії захисників мають "накопичувальний ефект".

4 жовтня голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що перемовини між Росією та Україною можуть розпочатись вже навесні 2024 року. З його слів, це стане можливим через вичерпання "ресурсів для досягнення прориву" обох сторін.