"Вичерпають свої ресурси": Україна та РФ можуть розпочати переговори навесні, - голова Міноборони Італії

Раніше у вересні цьогоріч очільник Міністерства оборони Італії прогнозував, що російсько-українська війна закінчиться протягом 7-8 місяців.

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто 4 жовтня на Festival delle Città в Римі зазначив, що навесні 2024 року Україна та Росія зможуть сісти за стіл перемовин. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

"Я гадаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", — зауважив керівник оборонного відомства.

Крім того, очільник Міноборони Італії припустив, що, на його думку, вже цією зимою РФ зможе надати ймовірну відповідь на контрнаступ України, який наразі триває.

Цю думку міністр Крозетто висловив ще під час свого візиту до Лондону у вересні цьогоріч. Саме тоді він висловив припущення, що війна в Україні може закінчитися протягом 7-8 місяців, тобто до кінця весни 2024 року.

"Як відомо, контрнаступ проти російських військ не прогулянка в парку. Сподіваюся, що в досить короткі терміни — найближчі 7−8 місяців — може бути спроба закінчити війну в Україні… Потрібно, щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день", — зазначив Крозетто.

Замах на життя Гвідо Крозетто — що відомо

У березні цьогоріч західні розвідки оприлюднили інформацію про те, що Кремль має цілий список імен західних чиновників, яких варто було б "прибрати". Серед них, за їх інформацією, значився також італійський міністр оборони Гвідо Крозетто.

Натомість італійська газета IL Foglio, посилаючись на ці дані розвідки, опублікувала матеріал. При цьому вона зазначила, що саме колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв наказав найманцям з ПВК "Вагнер" усунути голову Міноборони Італії будь-яким способом. Називався навіть розмір нагороди — 15 мільйони доларів.

Міністр Крозетто спростовував цей факт, проте не заперечував причетність ПВК "Вагнер" до міграційної кризи в Італії та Європі, яка є наслідком "роботи" цього злочинного угруповання в країнах Африки.

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Вбити міністра оборони Італії за €15 млн: Медведєв дав ПВК "Вагнер" особливе замовлення, – ЗМІ

Нагадаємо, Фокус зазначав, що президент Володимир Зеленський виключив будь-які мирні переговори до відновлення повної територіальної цілісності України, включаючи Крим. Він наголосив, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників — не 1,5-годинний фільм.

Фокус повідомляв: секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що вважає нісенітницею заклики до України сісти за стіл перемовин з Росією. Він також нагадав, як у 1997-му Київ уклав договір "про дружбу, співпрацю та партнерство" з Москвою і чим це закінчилося.

Фокус писав, що немає жодних підстав вважати, що на перемовинах очільник Кремля Володимир Путін поводитиметься інакше щодо України немає.

Нагадаємо, наприкінці червня ОАЕ та ПАР запропонували перемовини між парламентами України та Росії для завершення війни. Делегація вважає, що варто прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення кроків, які допоможуть завершити бойові дії в Україні.