Рідкісний випадок: Повітряні сили показали бойову роботу ЗРК С-125 по нічних "шахедах" (відео)

За даними українських військових, вдалося знищити 24 із 29 повітряних цілей. Повідомлялося про дрони-камікадзе в повітряному просторі Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

Уночі 5 жовтня Повітряні сили України протиставили атакам ударних дронів Shahed, зокрема, і ракети системи ППО "Нева" (вона ж ЗРК С-125). Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram-каналі.

Зазначається, що вдалося знищити 24 з 29 повітряних цілей.

"Дякую підрозділам повітряного командування "Південь" і всім, хто брав участь у відбитті нічної атаки ударних БПЛА 5 жовтня 2023 року! На відео — бойова робота ЗРК С-125", — ідеться в публікації.

У ніч на четвер, 5 жовтня, окупаційні війська випустили по українській території дрони "шахед". Атаки були каскадними та за кількома напрямками. Повідомлялося про дрони-камікадзе в повітряному просторі Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Вибухи лунали в Кропивницькому та Мирнограді Полтавської області.

Системи ППО застосовувалися в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Загалом російські війська випустили по Україні 29 дронів, а 24 вдалося збити: десять — у Миколаївській, п'ять — в Одеській і дев'ять — у Кіровоградській областях.

Характеристики ЗРК С-125

С-125 "Нева" (за класифікацією НАТО — SA-3 Goa) — ЗРК радянської розробки малого радіуса дії.

поставлена на озброєння 1961 року;

головний розробник — НВО "Алмаз";

висота польоту — 0,02-0,2 до 10-20 км;

призначення — боротьба із засобами повітряного нападу в складних умовах;

Існує низка модифікацій цієї ЗРК С-125:

С-125 "Печора-2Т";

С-125-2ТМ "Печора-2ТМ";

С-125 "Печора-2А";

С-125-2Д;

С-125М "Печора".

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