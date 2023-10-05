Дедалі менше американців ходять, щоб США передавали зброю Україні, — Reuters

За словами журналістів, тільки 41% респондентів згодні з тим, що Вашингтон має допомагати Києву зброєю. Водночас 35% не згодні з таким твердженням.

Кількість американців, які виступають за постачання зброї Україні, падає. Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters і Ipsos.

Повідомляється, що тільки 41% респондентів згодні з тим, що Вашингтон має допомагати Києву зброєю. Водночас 35% не згодні з таким твердженням, решта — не можуть визначитися. Це стосується як республіканців, так і демократів.

За словами журналістів, проведене в травні 2023 року ідентичне опитування показало, що з підтримкою України згодні 46% респондентів і лише 25% — були проти.

Видання повідомило, що близько 52% демократів підтримали озброєння України, порівняно з 61% у травні. Серед республіканців підтримка відправки зброї впала до 35% з 39% у травні. Близько 34% демократів, які взяли участь в опитуванні, погодилися з твердженням, що проблеми України не справа американців і втручатися їм не варто, порівняно з 56% республіканців.

Повідомляється, що опитування Reuters/Ipsos проводили онлайн по всій країні, у ньому взяли участь 1005 дорослих американців.

Видання пише, що опитування було проведене в той час, коли в Конгресі США обговорювали прохання президента Джо Байдена про додаткове фінансування України в розмірі 24 мільярдів доларів, з яких близько 17 мільярдів доларів підуть на допомогу на оборону.

Зазначимо, що Байден готує великий публічний виступ, який буде присвячений саме цьому питанню і тому, чому підтримка України критично важлива і для США, і для союзників. Глава Білого дому сказав про це наступного дня після того, як Кевіна Маккарті зняли з посади спікера Палати представників.

Нагадаємо, що 30 вересня, Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроект не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.