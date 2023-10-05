"Європа не може замінити США": ЄС збільшить допомогу Україні, але цього не вистачить, — Боррель

За словами дипломата ЄС, Європа збільшує свою підтримку України на суму 50 млрд євро на цивільні та економічні потреби, а також виділяє 20 млрд на військові потреби.

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Євросоюз не зможе замінити ту допомогу, яку надають Україні США. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу під час саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії.

За його словами, він особисто відвідував Київ у той момент, коли Конгрес США не включив видатки на підтримку України в бюджетну угоду, яка має не дати статися "шатдауну".

"Звичайно, це не було очікуваним, і це не гарна новина. Але я сподіваюся, що це не буде остаточною визначеною позицією Сполучених Штатів", — зазначив Боррель.

Він заявив, що Україна зараз потребує підтримки як Європи, так і США. Боррель сподівається, що всі, хто хоче, щоб президент РФ Володимир Путін програв цю війну, розуміють це. Необхідно знайти способи, які повернуть підтримку Сполучених Штатів.

Також чиновник заявив, що Європа не зможе заповнити ту прогалину, яка утвориться без допомоги США, хоча і збільшить масштаби підтримки України.

"Європа збільшує свою підтримку, передбачену в проєкті пропозиції на суму 50 млрд євро на цивільні та економічні потреби, а також 20 млрд на військові потреби", — сказав політик.

Нагадаємо, що 30 вересня, Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.