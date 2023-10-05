"Европа не может заменить США": ЕС увеличит помощь Украине, но этого не хватит, — Боррель

По словам дипломата ЕС, Европа увеличивает свою поддержку Украины на сумму 50 млрд евро на гражданские и экономические нужды, а также выделяет 20 млрд на военные нужды.

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Евросоюз не сможет заменить ту помощь, которую оказывают Украине США. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге во время саммита Европейского политического сообщества в Испании.

По его словам, он лично посещал Киев в тот момент, когда Конгресс США не включил расходы на поддержку Украины в бюджетное соглашение, которое должно не дать случиться "шатдауну".

"Конечно, это не было ожидаемым, и это не хорошая новость. Но я надеюсь, что это не будет окончательной определенной позицией Соединенных Штатов", — отметил Боррель.

Он заявил, что Украина сейчас нуждается в поддержке как Европы, так и США. Боррель надеется, что все, кто хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин проиграл эту войну, понимают это. Необходимо найти способы, которые вернут поддержку Соединенных Штатов.

Также чиновник заявил, что Европа не сможет восполнить тот пробел, который образуется без помощи США, хотя и увеличит масштабы поддержки Украины.

"Европа увеличивает свою поддержку, предусмотренную в проекте предложения на сумму 50 млрд евро на гражданские и экономические нужды, а также 20 млрд на военные нужды", — сказал политик.

Напомним, что 30 сентября, Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.