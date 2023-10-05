"Масово призиватимуть пенсіонерів до 70 років": Росія запустила фейк щодо мобілізації в Україні

Росіяни вигадали, що в Україні призиватимуть примусово до лав українського війська чоловіків до 70 років, неправильно трактуючи відповідний законопроєкт Верховної Ради.

Російські окупанти створили нову дезінформаційну хвилю щодо мобілізації в Україні. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував у Telegram подробиці кремлівської маніпуляції.

У повідомленні йдеться про те, що загарбники намагаються всіляко дискредитувати загальну мобілізацію в Україні. Цього разу вони вигадали, що в Україні призиватимуть до лав українського війська чоловіків до 70 років, неправильно трактуючи відповідний законопроєкт.

Насправді законодавці запропонували дозволити військовим старших за 60 років, які мають високий рівень професійної підготовки, а також визнані придатними за станом здоров’я, за власним бажанням продовжити службу. Йдеться про збільшення граничного віку перебування у військах у період, коли діє загальна мобілізація.

На початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивовані та придатні за станом здоров'я, мали достатню фізичну підготовку та військове навчання, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. Ініціатива передбачає, що люди, які мають відповідну підготовку та придатні до служби за рішенням ВЛК, можуть служити. Це стосується тих, хто виявив бажання піти до війська.

Мобілізація 2023 – депутат Ради висловився щодо ймовірного посилення темпів

Необхідність у мобілізаційних ресурсах визначає виключно Генеральний штаб, але це конфіденційна інформація, заявив член оборонного комітету Роман Костенко. З його слів, посилення темпів мобілізації в Україні може статися у разі зміни воєнної стратегії. Саме військове командування визначає, скільки людей потрібно для поповнення бойових бригад, ротації, формування нових підрозділів.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Міноборони оновило перелік хвороб, із якими можна служити. В Україні буде більше придатних для мобілізації.