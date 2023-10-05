"Для досягнення справедливого миру": Італія готується до передачі Україні восьмого пакета військової допомоги

За словами журналістів, в уряді Італії є розбіжності між міністром закордонних справ Антоніо Таяні та міністром оборони Крозетто щодо рішення про передання нового пакета допомоги Україні.

Італія висловила свою готовність передати восьмий пакет військової допомоги Україні і наразі розглядає можливості щодо вибору відповідного військового обладнання для передачі Києву. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Avvenire.it.

"Італійський уряд підтримує Україну доти, доки це необхідно, тобто доти, доки не буде досягнуто справедливого миру. Це підтвердила прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, яка на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Гранаді провела сердечну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", — ідеться в матеріалі.

Згідно з інформацією видання, в італійському уряді є розбіжності між міністром закордонних справ Антоніо Таяні та міністром оборони Крозетто щодо рішення про передання нового пакета допомоги Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 вересня під час виступу перед американськими чиновниками і бізнесменами заявив, що військова допомога США допомогла Україні вистояти, і тепер російський лідер змушений "розважати" делегацію з Північної Кореї і просити допомоги в Ірану.

Передачу Україні польських танків анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 24 лютого. За його словами, уряд країни веде переговори з керівництвом країн союзників для розширення танкової коаліції для України.