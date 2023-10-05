Путін заявив, що фраза "Росія ніде не закінчується" має цивілізаційний характер (відео)
На запитання модератора засідання "Валдай", де закінчуються межі російської цивілізації, Володимир Путін заявив, що "російський світ має глобальний характер".
Володимир Путін вважає, що у "цивілізаційному сенсі" Російська Федерація немає кордонів. Про це заявив президент РФ у ході виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.
За його словами, Росія залишається найбільшою країною за територією, російський світ має глобальний характер, російська мова є однією з офіційних мов ООН, а її мешканці проживають у багатьох країнах світу.
"В Латинській Америці живе 300 тисяч наших співмешканців. Вони є скрізь і в Азії, і в Африці, і в Європі… і в Північній Америці", – наголосив диктатор.
Модератор зустрічі запитав Володимира Путіна, де закінчуються межі російської цивілізації. На що президента РФ заявив, "російський світ має глобальний характер".
"У цивілізаційному сенсі кордонів немає, так само як і немає кордонів в інших цивілізаціях", – йдеться в повідомленні Путіна.
Як приклад президент Росії назвав Індію та Китай. За його словами, представники цих держав, як і росіяни, живуть в багатьох інших країнах світу.
Також Путін заявив, що світ майбутнього – це світ колективних рішень.
"Ніхто не має права і не може правити світом за інших чи від імені інших. Світ майбутнього – це світ колективних рішень, прийнятих на тому рівні, на якому вони більш ефективні, і тим складом учасників, які дійсно можуть зробити значний внесок у врегулювання конкретних проблем", – каже диктатор.
Окрім того, президент РФ стверджує, що майбутнє створюється сьогодні "не тільки на наших очах, а й нашими руками".
Нагадаємо, 4 жовтня під час зустрічі з російськими олімпійцями очільник Кремля заявив, що в Росії є велика кількість друзів у Європі, але вони не проявляють ознак симпатії до країни-агресорки публічно.