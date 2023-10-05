Обстріл села Гроза: в ОП зажадали жорсткої лави підсудних для злочинця Путіна

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, заяви Путіна в дусі "брехня — це правда", "війна — це мир" видають поведінку безумовного злочинця, який прагне знищити все в чужій суверенній країні.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував голови Кремля Володимира Путіна, зроблені в день, коли в селі Гроза Харківської області обстріляли кафе, а в Херсоні — лікарню. Про це він написав у Telegram.

"Суб'єкт "Путін" у своїй черговій "людожерській валдайській промові" цинічно заявляє: "Я не починав так званої війни в Україні", — написав Подоляк. — І робить він це на тлі навмисного авіаційного удару по лікарні в Херсоні та навмисного ракетного удару по цивільному кафе в Харківській області".

За попередніми даними, тільки в одному селі Гроза Харківської області під час ракетного удару загинула 51 людина.

За словами Подоляка, оруелліанські заяви Путіна — "брехня — це правда", "війна — це мир" — видають "поведінку безумовного злочинця, який навмисне вдерся до чужої суверенної країни заради єдиної мети — масштабного знищення українців та масштабної руйнації всього українського".

Представник ОП єдиним правильним рішенням у такому разі бачить жорстку лаву підсудних особисто для російського президента, а також прискорення постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, що поки американські законодавці не можуть узгодити виділення фінансування Києву, президент Джо Байден заявив, що все ж можуть бути й "альтернативні способи" підтримки України.

Також повідомлялося, що Путін висловився про складнощі з виділенням коштів для допомоги Україні. За його словами, у США "надрукують ще".