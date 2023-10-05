Зеленський закликав ЄС до підтримки, поки у США вирує "політичний шторм"

Президент України також висловив упевненість в американських інституціях і рішучості керівництва підтримувати Україну в боротьбі з РФ.

На саміті європейських політиків в Іспанії президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС до продовження підтримки України, поки США проходять через "політичний шторм, що наростає". Про це повідомляє CNN.

Заяві передувала відставка з посади спікера в Палаті представників лідера республіканців Кевіна Маккарті.

За словами Зеленського, Європа стежить за розвитком подій у США і "політичним штормом, що наростає".

"Європа має свій потенціал сили й свою глобальну роль, яка має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях Європи", — заявив він.

Зеленський також висловив упевненість в американських інституціях і рішучості керівництва підтримувати Україну в боротьбі з РФ.

За його словами, Америка допомогла Європі вижити.

"А тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати бурю, а бути єдиною в цей невизначений час", — зазначив президент.

Він також додав, що не можна дозволяти Путіну дестабілізувати будь-які регіони світу, щоб зруйнувати міць Європи.

"Ми повинні продовжувати чинити тиск санкціями, політичними та економічними, щоб Росія не могла сіяти хаос", — уточнив він.

Нагадаємо, що Польща і Словаччина все одно підтримуватимуть Україну після виборів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також повідомлялося, що Польща відремонтувала перші Leopard 2A4 для ЗСУ.