РФ вдарила по селу Гроза: що відомо про трагедію, в якій загинули понад 50 осіб (відео)

ЗС РФ завдали удару по селу Гроза в Харківській області. У результаті загинула 51 людина. За попередніми даними, удар було завдано ракетою "Іскандер".

Російські окупанти вдень 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Було знищено місцеве кафе-магазин. Десятки людей загинули. Фокус зібрав усе, що відомо про трагедію наразі.

Президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram написав про подію ще о 15:45. Спершу було відомо про 48-ми загиблих.

"Показово жорстокий російський злочин — удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт", — заявив Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Він заявив, що серед загиблих є дитина.

"Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених — також одна дитина, дівчинка", — написав Єрмак.

Після цього о 16:00 Офіс генерального прокурора України повідомив про атаку, внаслідок якої загинули 49 осіб.

"За даними слідства, 5 жовтня близько 13.25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп'янського району. Гроза Куп'янського району. Зафіксовано влучання в цивільний об'єкт — сільське кафе-магазин", — ідеться в повідомленні.

Обстріл села Гроза: загинув кожен 10 житель

Після цього глава МВС Ігор Клименко заявив, що в момент удару в селі був поминальний обід, загинув кожен 10 житель.

"У кафе села Гроза відбувалися поминки односельця. Саме тому там зібралося стільки людей. 49 загиблих", — сказав міністр.

За його словами, у цьому селі проживали 330 осіб. Якраз із кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді.

Обстріл села Гроза: наймасовіший ракетний удар за кількістю загиблих

За словами спікерки голови Харківської ОВА Олени Шаповал, ракетний удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих в області від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Потім у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ України заявили, що кількість загиблих зросла до 51 людини. Згідно з попередніми висновками, Збройні сили Російської Федерації вдарили по селу крилатою ракетою "Іскандер".

Обстріл села Гроза: удар завдали незвичайною ракетою

Британський професор Майкл Кларк і аналітик із питань оборони та безпеки розповів, що масштаб пошкоджень у селі Гроза Харківської області вказує на те, що удар завдавали не звичайною бойовою ракетою.

"За фотографіями видно, наскільки сильними були вибухи", — зазначив британський експерт, додавши, що масштаб руйнувань свідчить про те, що в цьому випадку могла використовуватися протикорабельна ракета.

Обстріл села Гроза: ракетою було вбито майже половину всіх жителів

Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив, що кількість загиблих у Грозі зросла до 51 людини. У прокуратурі не виключають навмисного наведення ракети на заклад. Відповідну інформацію, як заявив Чубенко, росіянам могли передати. Водночас він пояснив, що логіка росіян узагалі незрозуміла, оскільки тільки цивільні були в кафе.

"Майже половина села була вбита одним цим попаданням", — пояснив він.

Обстріл села Гроза: реакція міжнародної спільноти

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, як пише Sky News, заявив, що удар по селу Гроза демонструє "варварство" президента РФ Володимира Путіна.

"Президент Путін може говорити все, що йому подобається. Але є одна людина, відповідальна за цю незаконну, неспровоковану війну, і це він. І він повинен зупинитися", — заявив Сунак.

Посол Великої Британії в Україні заявив, що перебуває "в жаху" від удару по селу Гроза.

"Із жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза і загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких", — написав він у себе в X раніше (Twitter).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш приєднався до засудження удару по селу на Харківщині.

"Напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і їх має бути негайно припинено", — процитували журналісти представника Гуттеріша.

Обстріл села Гроза: ліквідація наслідків удару

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону розповів про ліквідацію наслідків атаки на село Гроза.

За його словами, на місці кафе, по якому ворог завдав сьогодні ракетного удару, на сьогодні завершено роботи з розбору завалів. Унаслідок російського удару загинула 51 людина, 6 осіб поранено. Усі постраждалі цивільні жителі.

На місці створено штаб, який оперативно усуватиме наслідки цього удару. Окрім будівлі кав'ярні, повністю зруйнованої, пошкоджень зазнали й сусідні будинки. Допомагають місцевим жителям і волонтери.

Удар по селу Гроза: у ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт

У ДСНС повідомили, що о 19:50 у селі Гроза Куп'янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.

Там підтвердили, що загалом загинула 51 людина (з них 1 дитина 2017 р.н.), поранення дістали 6 осіб.