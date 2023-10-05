Вибух ракети С-300 над Придністров'ям: знайшли уламки на території села Гиска (фото)

В МВС Придністров'я повідомили, що цей уламок ракети впав в селі Гиска того ж дня, коли у селі Кіцкани виявили уламки С-300.

В Міністерстві внутрішніх справ невизнаного Придністров'ї в Молдові заявили, що в полях села Гиска була знайдена ще одна хвостова частина ракети С-300. Фото уламків опублікували МВС в Telegram.

"Металевий предмет, схожий на уламок ракети, знаходився в полі, за півтора кілометра від найближчих житлових будинків по вул. Шкільній", – йдеться у повідомленні.

У Придністров'ї впали уламки ракети У Придністров'ї впали уламки ракети

В МВС Придністровʼя додали, що на місце виїхали слідчо-оперативна група, сапери Міноборони та тристороння комісія.

"Інформація підтвердилась. Знахідку фахівці вилучили", – пишуть в міністерстві.

У Придністров'ї впали уламки ракети У Придністров'ї впали уламки ракети

Зазначається, що в ході розгляду з'ясували, що ця частина ракети впала сюди того ж дня, коли у селі Кіцкани виявили уламки схожої С-300.

У Придністров'ї впали уламки ракети

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що фрагмент ракети, котрий знайшли в селі Гиска, потрапив в озеро села Фарладани 25 вересня. Тоді фахівці її витягли і знищили.

У Придністров'ї впали уламки ракети У Придністров'ї впали уламки ракети

Падіння уламків ракети в селі Кіцкани: деталі

25 вересня пресслужба уряду повідомила, що у невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався в повітрі.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети на лівому березі Дністра.

У Придністров'ї впали уламки ракети

"У селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. Про це сьогодні, 25 вересня, о 7:15 селяни повідомили в УВС м. Бендери. За словами мешканців будинку, приблизно о другій годині ночі вони почули характерний звук важкого і великого предмета, що впав. Однак у темряві в город виходити не наважилися", — йдеться у повідомленні.

У Придністров'ї впали уламки ракети

В уряді заявили, що походження об'єкта не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела.

У Придністров'ї впали уламки ракети

Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становила.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗС РФ знову атакували Одесу та область. Окупанти використовували як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження Shahed.

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що запущені російськими окупантами у ніч проти 25 вересня ракети та дрони-камікадзе маневрували. Спершу вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися до Одеси.