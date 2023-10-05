"Пропустив поминки": уродженець села Гроза через удар РФ втратив брата, наречену і матір (відео)

Від брата, як розповів чоловік, лишились самі рештки, а тіла мами та невістки співробітники екстрених служб навіть не можуть знайти.

Олександр Муховатий, мешканець села Гроза, якого не було на поминках 5 жовтня, внаслідок атаки Росії втратив брата, невістку і маму. Подробиці він повідомив кореспондентам "Суспільного".

Чоловік розповів, що його не було на поминках військовослужбовця, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення. Його ексгумували та привезли заховати на малу батьківщину.

Олександр родом звідси, але проживає в сусідньому селі. Він розповів, що почув вибух та побачив клубок диму, а згодом почав телефонувати брату.

"Додзвонився до племінника, а він каже: "Дядько, давай бігом сюди. Тато, мама і бабуся — під завалами", – розповів він.

Фото: Суспільне

Олександр одразу поїхав на місце події. Брата знайшли, маму з невісткою ще ні, але вони, з його слів, точно були там. Він й досі не може повірити у те, що відбулося.

"Від брата лишились самі рештки", – повідомив Олександр Муховатий.

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів Суспільному, що близько 10 людей можуть перебувати під завалами. Загалом у заклад, де влучила ракета, перебували 60-70 людей. На місці удару були лише цивільні люди та автівки. Ще 25 тіл не ідентифікували.

Удар по селу Гроза

Російські загарбники 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула 51 людина.

У прокуратурі не виключають зумисного наведення ракети на заклад. Відповідну інформацію росіянам могли передати. Водночас він пояснив, що логіка росіян взагалі незрозуміла, оскільки лише цивільні були в кафе.

Нагадаємо, як зазначив аналітик британського центру RUSI Майкл Кларк, обстріл села Гроза Харківської області виглядає цілеспрямованим. Удару могли завдати не звичайною бойовою ракетою.