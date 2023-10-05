Падіння автобуса з мосту у Венеції: серед загиблих співробітниця Держагентства водних ресурсів (фото)

За даними відомства, 30-річна Ірина Пащенко керувала відділом водних відносин та водного кадастру. Автобус в околицях Венеції впав на залізничне полотно з висоти 30 метрів, після чого загорівся.

Серед загиблих унаслідок падіння автобуса з мосту в околицях Венеції була 30-річна Ірина Пащенко, співробітниця Держагентства водних ресурсів. Про це повідомляють на сторінці відомства у Facebook.

У публікації зазначається, що Ірина очолювала відділ водних відносин та водного кадастру Північно-Донецького басейнового управління водних ресурсів України.

Загибла Ірина Пащенко

Автобус з українцями

"Колектив Державного агентства водних ресурсів України висловлює глибоке співчуття родині через трагічну загибель своєї колеги Ірини Пащенко", — ідеться в публікації.

У МЗС України підтвердили загибель унаслідок падіння автобуса з туристами в околицях італійського міста.

Венеція: аварія автобуса з українськими туристами

Автобус упав з естакади на залізничне полотно, після чого загорівся. У підсумку щонайменше 21 загиблий, у т.ч. двоє дітей. Ще 15 осіб перебувають у важкому стані.

За даними ЗМІ, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з висоти приблизно 30 метрів, а потім загорівся. Італійські журналісти повідомляли, що деякі з жертв, судячи з усього, згоріли живцем.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав сцену трагедії апокаліптичною та оголосив жалобу.

Аварія автобуса з українськими туристами недалеко від Венеції

Видання Il Gazzettino опублікувало список загиблих унаслідок падіння автобуса у Венеції.

Список загиблих українців:

Василь Ломакін, 1953 р. народження;

Дар'я Ломакіна, 2013 р.н.;

Анастасія Морозова, 2011 р.н.;

Юлія Немова, 1993 р.н.;

Ірина Пашенко, 1993 р.н.

Любов Шишкарова, 1993 р.н.;

Дмитро Сєров, 1990 р.н.

Сергій Бескоровайнов, 1953 р.н.;

Тетяна Бескоровайнова, 1954 р.н.

Нагадаємо, що стали відомі додаткові подробиці аварії автобуса з українцями у Венеції.

Також повідомлялося, що упізнання деяких загиблих у с. Гроза Харківської області буде проводитися за ДНК.