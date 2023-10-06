РФ атакувала вночі групами Shahed: вибухи чули в кількох регіонах України, деталі

Російське командування запустило по Україні п`ять груп "Шахедів", які дістались з півдня до Хмельниччини та Чернігівщини.

В ніч з 5 на 6 жовтня 2023 року ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136. Дрони рухались чотирма групами і прямували зі сходу та півдня. Майже до ранку на території областей півдня, центру та півночі лунали вибухи внаслідок роботи ППО. В деталях нічного обстрілу розбирався Фокус.

Перший сигнал повітряної тривоги, пов'язаної з нічним обстрілом РФ, пролунав на Херсонщині о 23:26. Повітряне командування повідомило про загрозу удару дронів-камікадзе Shahed, які стартували з полігону Чауда в Криму. Тоді ж Повітряне командування попередило про ударні безпілотники, які зайшли через Харківську область.

По ходу польоту "Шахедів" починали працювати українські сили ППО. Зокрема, вибухало від Черкащини до Одещини. Під загрозою опинився порт Рені та кордон з Румунією, писали у місцевих пабліках та моніторингових каналах.

Обстріл РФ в ніч на 6 жовтня: деталі

Російське командування розділило ударні БПЛА, які загрожували Україні, на чотири групи. Зокрема, одна група прямувала на Харків, друга — через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської, третя — з Чорного моря летіла у бік Коблево, четверта — дістала до Херсонської області і летіла у бік Березнегуватого. За 20 хвилин додалась п'ята група, яка загрожувала Миколаєву.

Нічна атака дроів 5-6 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Сигнал повітряної тривоги поступово поширювався: з Херсонщини (23:56) хвилі тривог пішли на Одещину (00:56), з Запорізької області — на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Черкащину. Тоді ж дрони дістались до Полтавщини (01:46) і полетіли у напрямку Чернігівської області. Близько 02:00 попередили про загрозу Хмельницькій області і в Старокостянтинівському районі, також під загрозою опинилась і Чернівецька область (01:56). О 3:00 пролунали сигнали тривоги в Житомирській та Вінницькій областях.

По ходу польоту "Шахедів" працювали сили ППО, ідеться у повідомленнях низки моніторингових пабліків. Близько 00:00 год. вибухи пролунали на Миколаївщині, о 00:40 — в Кропивницькому, близько 01:29 — на Черкащині.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 2:25 написав, що БПЛА загрожують Ізмаїльському та Білгород-Дністровському району і просив громадян перебувати в Укритті. Тоді ж написали, що російські дрони летіли ледь не впритул до кордону з Румунією — о 2:57 про загрозу порту Рені написали Повітряні Сили ЗСУ.

Військові адміністрації та ПС ЗСУ поки що не коментували нічний обстріл російськими дронами. Повітряне командування повідомило про відбій повітряної загрози "Шахедами" близько 4:00 та анонсувало звіт пізніше.

Зазначимо, паралельно з російською атакою дронів-камікадзе, безпілотники невідомого походження атакували дві області Росії — Курську та Бєлгородську. Близько 4:00 жителі Севастополя в окупованому Криму повідомили про стрілянину у місті.

Нагадуємо, напередодні, 5 жовтня, росіяни обстріляли село Гроза в Харківській області. Російська ракета влучила у зібрання місцевих жителів, яких внаслідок війни залишалось близько 100. Єдиний удар ЗС РФ убив половину жителів, яким вдалось вижити під час окупації — загинуло понад 50 осіб, повідомили у Нацполіції.