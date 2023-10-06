ЗСУ просунулися до залізниці під Бахмутом і втратили позиції біля Вербового, — ISW (карти)

ЗС РФ намагаються повернути втрачені позиції на Запоріжжі та поблизу Авдіївки.

Українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області і просунулися вперед на схід від Андріївки та на захід від Роботиного. Про це йдеться в щоденному аналітичному аналізі американського Інституту вивчення війни.

Ситуація в Харківській та Луганській областях

5 жовтня російські війська збільшили інтенсивність бойових дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених територіальних здобутків не досягли. В ЗСУ повідомили, що ЗС РФ активізували бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку та зосереджують зусилля на наступальних операціях у Макіївці на Луганщині. Російський військовий блогер стверджував, що ЗС РФ захопили нові позиції поблизу Макіївки, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної, але не просунулися 5 жовтня. Російська сторона проінформувала, що ЗС РФ відбили дві українські атаки поблизу Діброви, а ЗСУ атакували російські позиції біля Торського.

Ситуація в Донецькій області

ЗСУ проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня. Зокрема, є успіх на схід від Андріївки та просуваються до залізничної колії поблизу Кліщіївки. Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ безуспішно наступали на залізницю поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади відбили українську атаку на горлівському напрямку, маючи на увазі, ймовірно, ділянку між напрямками Бахмута та Авдіївки.

Російські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, намагаючись відбити втрачені позиції, але не просунулися 5 жовтня. Російські сили все ще утримують нещодавно захоплені позиції поблизу Оріхово-Василівки на північний захід від Бахмута.

Російські війська вели наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 5 жовтня не просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Авдіївки та покращити тактичні позиції поблизу Ласточкиного та безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Ситуація в Запорізькій області

Російські джерела стверджували, що 5 жовтня Сили оборони здійснили невдалі наступальні операції в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей.

Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви та Рівнополя. 4 жовтня російський мілблогер заявив, що російські війська намагалися відбити втрачені позиції поблизу Урожайного та Новомайорського.

Сили оборони своєю чергою мають просування на заході Запорізької області. Вони досягли часткового успіху на захід від Роботиного та продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Російський військовий блогер стверджував, що ЗС РФ витіснили ЗСУ з позицій біля Вербового. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти продовжують спроби повернути втрачені позиції на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Нагадаємо, що в МО РФ заявили, що знищили українську ДРГ, яка на катерах намагалася прорватися на півострів через мис Тарханкут в ніч проти 4 жовтня та захопили одного з них в полон.

Раніше повідомлялося, що операцій від бійців ГУР Міноборони на території тимчасово окупованого Криму буде більше, щоб Росія боялася навіть згадувати півострів.