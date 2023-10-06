Еластична оборона окупантів: ЗС РФ все більше "маневрують відступами" з позицій, — ISW

Командирам окупаційних військ інколи доводиться протистояти командуванню ЗС РФ, відступаючи на раніше підготовлені позиції, через що їхня подальша військова кар'єра під великим питанням.

Командири підрозділів ЗС РФ на передовій все частіше стикаються з дилемою — відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій", чи жертвувати солдатами і утримувати їх. Про це йдеться в щоденному аналітичному аналізі американського Інституту вивчення війни.

Так, віськові блогери з РФ почали називати тактичні відступи Росії під час українського контрнаступу частиною "еластичної оборони". Один із блогерів розширив заяву одного з окупантів про те, що російські командири ухвалювали рішення відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій", щоб вести "маневрену та активну оборону", ймовірно, маючи на увазі підхід до еластичної оборони.

Інші російські військові блогери нещодавно зазначили, що командирам підрозділів ЗС РФ дедалі частіше доводиться вибирати між "марнуванням" своїх військ у контратаках для утримання тактичних позицій або протистоянням військовому командуванню Росії, відступаючи на раніше підготовлені позиції всупереч наказам чи тиску, таким чином ризикуючи своєю кар’єрою.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 жовтня 2023 року Росія атакувала Україну зграєю Shahed-136. Дрони рухались чотирма групами і прямували зі сходу та півдня.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізувалися на Таврійському напрямку, зокрема, збільшили кількість атак в районі окупованого Токмака.