Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували ракетами та Shahed, багато постраждалих (фото)

Вибухи пролунали в Одеській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях. Українська протиповітряна оборона знищила 25 з 33 безпілотників, а на кордоні з Румунією тимчасово зупинили функціонування поромної переправи.

Вночі 6 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували різні регіони України безпілотники літальними апаратами типу Shahed-131/136. Про це повідомили в Силах оборони Півдня в Telegram.

"Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БПЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України", — йшлося в повідомленні.

Ворожі безпілотники використовували тактику складних маневрів, баражуючі снаряди декілька разів змінювали курс, та йшли вздовж лінії кордону. Під удар потрапила прикордонна та припортова інфраструктура Подунав'я. Зокрема, було пошкоджено зерносховище, кілька вантажних автівок зайнялися, проте пожежу загасили. Ніхто з людей не постраждав.

Через атаку БПЛА тимчасово зупинили функціонування поромної переправи. Зазначили, що силами протиповітряної оборони на півдні було знищено три дрони в Одеській області, та вісім у Миколаївській.

Зі слів начальниці пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, вночі відбулася масована атака, дрони направляли різними групами, напрямками та інтенсивністю з Кримського півострова. Сили оборони півдня працювали протягом п'яти з половиною годин.

"Використана дуже складна траєкторія польоту, зі зміною маршруту. Очевидним є те, що ворог намагається заплутати й виснажити систему ППО", — заявила Наталія Гуменюк.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала мирні українські міста дронами з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Загалом було зафіксовано 33 БПЛА, вони прямували кількома групами в напрямку південних, східних та центральних областей.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби були залучені до відбиття ворожої повітряної атаки.

Вибухи в Одеській області

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що повітряна тривога в Одеській області тривала протягом трьох з половиною годин. Російські військові цілили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. В результаті атаки було пошкоджено зерносховище, дев'ять вантажівок зайнялися.

"Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян", — сказав Олег Кіпер.

Вибухи в Черкаській області

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що російські військові атакували область.

"Тривожна ніч для Черкащини. Ворог знову цілив по області. Однак наші оборонці дали гідну відсіч", — сказав Ігор Табурець.

Він зазначив, що над Черкаським районом було знищено сім ворожих дронів. Обійшлося без значних руйнацій інфраструктури, ніхто з людей не постраждав.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулося влучання в Київському та Основ’янському районах обласного центру.

"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців", — наголосив Синєгубов.

Він додав, що в результаті обстрілу зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів. Рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння транспортних засобів та розбирають завали будівель.

Вибухи в Миколаївській області

Зі слів голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вночі сили та засоби протиповітряної оборони над регіоном знищили вісім БПЛА типу Shahed-136/131.

Минулої доби 5 жовтня об 11:14 були зафіксовані ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Ніхто з людей не постраждав. Також близько 14:09 сталася пожежа за межами населеного пункту Радсадівської громади через російську атаку. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня російські військові атакували мирні міста України дронами-камікадзе Shahed-136. Зокрема, БПЛА рухалися чотирма групами. Вибухи пролунали у північних, центральних та південних областях.

Крім цього, вибухи пролунали в Бєлгородській і Курській областях Російської Федерації ввечері 5 жовтня. Місцева влада повідомила, що нібито ППО знищила БПЛА.