Ракетний удар по Харкову: в Повітряних силах пояснили, чому не було оголошено тривогу

Росія застосовувала ракетне озброєння, проте його точний тип ще не встановили. Попередньо, ракети йшли по балістичній траєкторії.

6 жовтня, зранку, Росія завдала ракетного удару по центру Харкова. Повітряна тривога спрацювала лише після удару. Чому так сталося, в ефірі телемарафону пояснив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ЗС РФ для обстрілу міста могли застосувати тип озброєння, який українські сили ППО поки що не можуть вчасно виявляти.

"Треба дочекатися, коли оглянуть уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти", — сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили ЗСУ використовують дані, які надають партнери та дані розвідки, якщо вони мають таку інформацію. Коли є така інформація, то "безумовно оголошується ракетна небезпека".

"Тобто повітряна тривога — загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", — сказав Ігнат.

За його словами, ситуація у Харкові схожа на удари з РСЗВ, снаряди якої "летять лічені секунди".

Нагадаємо, що 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи. За даними ОВА, російські війська завдали ударів по двох районах міста.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували Харків "Іскандерами". Під завалами знайшли тіло дитини.