Ракета майже влучила: у Харкові під час удару "Іскандерами" постраждали португальські журналісти

Знімальна група португальського каналу RTP ночувала у готелі, поруч з яким вдарила російська ракета "Іскандер". Вибухом повністю знищено автівку медійників.

Близько 7:00 6 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Харкова. Для удару використали балістичні ракети "Іскандер-М", які вдарили у момент, коли у місті ще не встигли оголосити повітряну тривогу. Одна з постраждалих будівель — готель у центрі. Там перебувала знімальна група телеканалу RTP з Португалії разом з продюсером з України Андрієм Коваленком. Про подію написали на порталі "24 каналу".

Коваленко розповів, що колектив журналістів у повному складі перебував всередині готелю, який пошкодило вибуховою хвилею. Внаслідок удару журналісти не постраждали, але втратили автомобіль — він отримав серйозні ушкодження. "Ракета прилетіла майже в готель", — заявив він.

Зі слів продюсера, знімальна група прибула до обласного центру, щоб далі рушити у село Гроза в Куп'янському районі, де напередодні, 5 жовтня, росіяни убили 51 людину.

Обстріл Харкова 6 жовтня: деталі

Харківська обласна прокуратура повідомила про загибель 10-річної дитини.

Між тим RTP підтвердили, що представники каналу потрапили під удар в Харкові. Вони також опублікували світлини, зроблені на місці подій. Світлини підписані двома медійниками, які працюють на телеканал — Хосе Пінто Діас і Пауло Херонімо.

Обстріл Харкова: фото RTP

У Харкові загинула 10-річна дитина, повідомив голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. 25 осіб отримали поранення. Російська ракета пошкодила два висотних будинки та один триповерховий готель, засвідчує відео від правоохоронців. Ворог використав дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни цілились по двох районах Харкова. На місці удару виникла пожежа, яку загасили працівники ДСНС.

Зазначимо, речник Повітряного командування ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому удар стався без оголошення повітряної тривоги. З його слів, ракета летіла по балістичній траєкторії і тривогу включити не встигли.

Нагадуємо, 5 жовтня росіяни запустили "Іскандер" по кафе у селі Гроза, де люди зібрались на поминки за загиблим бійцем ЗСУ. Внаслідок російського обстрілу загинула 51 людина, серед них — одна 6-річна дитина. 6 жовтня стало відомо, про ще одного загиблого: людина померла в лікарні від поранень.