"Ресурси вичерпуються": в Італії закінчується зброя, яку можна передати Україні

Італійська громадськість зараз більше переживає за інфляцію та ціни, тому підтримка постачання зброї зменшує. Також зменшуються запаси зброї в Римі.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна зробила майже все, що могла для військової допомоги Україні. Про це повідомляє Defense News.

Громадськість Італії втрачає інтерес до підтримки Києва, а в Міноборони недостатньо військової техніки для відправки Україні. Крозетто заявляє, що в Італії немає необмежених ресурсів, країна "зробила майже все, що могла зробити", коли мова йде про відправку зброї Україні.

У виданні зазначають, що Італія рішуче підтримала Україні з лютого 2022 року й відправила вже 7 пакетів військової допомоги і зараз готується восьмий. Міністр оборони Рустем Умєров заявляє, що під час телефонного дзвінка з італійським колегою обговорювалась далекобійна зброя та системи РЕБ.

Міністр закордонних справ Антоні Таяні також додав, що перші 5 пакетів військової допомоги коштували 1 млрд євро. Тепер Риму треба придбати заміну ЗРК SAMP/T, який передали Україні, а також придбати 133 нових танки Leopard 2A8 й витратити 900 млн євро. на модернізацію наявних танків Ariete. Крім того, треба фінансувати розробку винищувача 6 покоління GCAP разом з японцями та британцями.

Італія корегує плани витрат на армію на наступні 2 роки. Проте окрім потреб відновити запаси зброї, в країні складна економічна ситуація, яка тисне на уряд. В наступному році потрібно скорочувати видати на бюджет у 2024 році.

"Громадська думка з часом відійшла від війни, тому що вона збіглася зі зростанням інфляції та промисловою і виробничою кризою, яка погіршила умови життя в західних демократичних країнах. Вчора у нас була телефонна конференція з нашими союзниками, на якій я підняв цю проблему: інфляція, ціни, енергетика, міграція — все це наслідки конфлікту. Вони впливають на громадян, що породжує опір, або ризикує створити втому в громадській думці", — резюмує Крозетто.

Також він заявив, що якщо Захід хоче надійно захистити Україну, то також потрібно звертати і на проблеми, які є у країнах.

Нагадаємо, 4 жовтня в Міноборони Італії заявили, що навесні РФ та Україна може розпочати переговори.

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